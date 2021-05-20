Sağlık Bakanlığı açıkladı! 20 ilde alarm! Tam açılma ne zaman? Vaka sayısı...
Türkiye, koronavirüs vakalarının yükselmesinin ardından 17 günlük tam kapanma pazartesi günü sona erdi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşmeye geçildiğini duyurdu. 1 Haziran'dan sonra tam açılma konuşulurken Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son veriler şoke etti. Bakanlığın verilerine göre 20 ilde tehlike çanları çalıyor. İşte detaylar…
20.05.2021 08:59
- Son Güncelleme: 20.05.2021 09:26
Milliyet'te yer alan habere göre, 17 günlük tam kapanmanın ardından haftalık vaka sayısı 28 bin 572'ye düşerken, 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı ise 184.78 kişiye geriledi. 24-30 Nisan haftasında İstanbul'un toplam vaka içindeki payı yüzde 32.45 iken bu oran 8-14 Mayıs haftasında 29.74'e geriledi.