Sağlık Bakanlığı açıkladı! 20 ilde alarm! Tam açılma ne zaman? Vaka sayısı...

61 ilde ise haftalık vaka sayısı 1000'in altında gerçekleşti. 24-30 Nisan döneminde İstanbul'da, 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 532.02 kişiye, haftalık vaka sayısı ise 82 bin 263 olarak kayıtlara geçmişti.