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Sağlık Bakanlığı açıkladı! 20 ilde alarm! Tam açılma ne zaman? Vaka sayısı...

Türkiye, koronavirüs vakalarının yükselmesinin ardından 17 günlük tam kapanma pazartesi günü sona erdi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşmeye geçildiğini duyurdu. 1 Haziran'dan sonra tam açılma konuşulurken Sağlık Bakanlığı'ndan gelen son veriler şoke etti. Bakanlığın verilerine göre 20 ilde tehlike çanları çalıyor. İşte detaylar…

20.05.2021 08:59 - Son Güncelleme: 20.05.2021 09:26
Sağlık Bakanlığı açıkladı! 20 ilde alarm! Tam açılma ne zaman? Vaka sayısı...

Son dakika haberine göre, Türkiye'de 29 Nisan akşamı başlayan tam kapanma dönemi geçen pazartesi itibarıyla sona erdi. Kısıtlamaların bir bölümü hafifletilerek "kademeli normalleşme" adı verilen döneme geçildi.

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Sağlık Bakanlığı açıkladı! 20 ilde alarm! Tam açılma ne zaman? Vaka sayısı...

Sağlık Bakanlığı da önceki gün 8-14 Mayıs haftasına ait 100 bin kişiye düşen haftalık vaka tablosunu yayımladı. İllerdeki tam kapanma öncesi ve kapanma dönemi vaka durumunu gözler önüne seren son veriler dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! 20 ilde alarm! Tam açılma ne zaman? Vaka sayısı...

Verilere göre, 24-30 Nisan haftasında Türkiye'deki 50 ilin haftalık vaka sayısı binin üzerinde seyrederken, 17 günlük kapanma dönemini de içine alan 8-14 Mayıs haftasında sadece 20 ilin haftalık vaka sayısı 1000 bandını aştı.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! 20 ilde alarm! Tam açılma ne zaman? Vaka sayısı...

61 ilde ise haftalık vaka sayısı 1000'in altında gerçekleşti. 24-30 Nisan döneminde İstanbul'da, 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı 532.02 kişiye, haftalık vaka sayısı ise 82 bin 263 olarak kayıtlara geçmişti.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! 20 ilde alarm! Tam açılma ne zaman? Vaka sayısı...

Milliyet'te yer alan habere göre, 17 günlük tam kapanmanın ardından haftalık vaka sayısı 28 bin 572'ye düşerken, 100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayısı ise 184.78 kişiye geriledi. 24-30 Nisan haftasında İstanbul'un toplam vaka içindeki payı yüzde 32.45 iken bu oran 8-14 Mayıs haftasında 29.74'e geriledi.