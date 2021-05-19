Mustafa Kemal Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı! İşte arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları

Bundan tam 102 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıktı. 20 Haziran 1938'den itibaren de Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başladı. 1981'de ise "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı. Şimdi sizi tarihte bir yolculuğa çıkarıyoruz. Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs törenleri arşivden çıkan Gençlik ve Spor Bayramı fotoğrafları ile Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları bu galeride...

19.05.2021 10:45 - Son Güncelleme: 19.05.2021 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





