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Mustafa Kemal Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı! İşte arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları

Bundan tam 102 yıl önce Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıktı. 20 Haziran 1938'den itibaren de Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaya başladı. 1981'de ise "Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı" adını aldı. Şimdi sizi tarihte bir yolculuğa çıkarıyoruz. Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs törenleri arşivden çıkan Gençlik ve Spor Bayramı fotoğrafları ile Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları bu galeride...

19.05.2021 10:45 - Son Güncelleme: 19.05.2021 10:58
Mustafa Kemal Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı! İşte arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları

Yugoslav Harbiye Nazırı'nın da katıldığı Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı

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Mustafa Kemal Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı! İşte arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları

Nasuhi Baydar Atatürk'ün son 19 Mayıs'ını şu sözlerle anlatıyor "Atatürk'ü, 1938 Gençlik ve Spor Bayramı günü, son defa 19 Mayıs Stadyumu'nda gördüm.

Mustafa Kemal Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı! İşte arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları

Şeref tribünü kapısında, (O zamanlar küçük bir çocuk olan kızıma) o günün anısı olan rozetini taktırmayarak bir şeyler söylüyordu. Zayıf ve yorgundu...

Mustafa Kemal Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı! İşte arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları

Kızımdan Atatürk'ün kendisine neler söylediğini sordum: "Rozette resmim varmış, nasıl takarım?" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün son 19 Mayıs'ı! İşte arşivden çıkan 19 Mayıs fotoğrafları

Zeki ve alçakgönüllü Atatürk rozetteki resmi görmüştü. Bu, O'nun stadyuma ilk ve son gelişi, sanki gençliğe vedası oldu"