PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024, 01:06 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2024, 01:05

Yüreği kocaman miniklerden 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine duygulandıran mektup

Hain darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. FETÖ'nün silahlı kalkışmasına geçit vermemek için bedenini kurşunlara siper eden Türk milleti '15 Temmuz' gecesi desten yazdı. TÜGVA İstanbul, bu yıl ki YAZ OKULU eğitimlerinde de 15 Temmuz Milli Birlik Günü'nün önemini, yaşanan o karanlık gecede Türk milletinin gösterdiği cesareti ve kahramanlığı gençlere anlatmaya devam ediyor. Şehitlerimizin ve Türk milletinin fedakarlıklarını kalplerinde hisseden gençler, 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine mektup yazdı.

SIRADAKİ VİDEO
Adana'da 18 yıl 2 ay ile aranan hükümlü yakalandı
14.07.2024Pazar
İnşaatta yaralanan işçi itfaiyeye ait vinçle kurtarıldı
14.07.2024Pazar
"Ufak bir sürtüşme yaşandı" dedi, 3 kişiyi böyle hastanelik etti
14.07.2024Pazar
Aydın'da içme suyu hattında göçük: 3 ölü, 1 yaralı
14.07.2024Pazar
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi! Yolcular camları kırarak dışarı çıktı
14.07.2024Pazar
Bunlar da Var
Eski ABD Başkanı Trump’a suikast girişiminde bulunan saldırgan etkisiz hale getirildi 03:55
Saldırganın etkisiz hale getirildi
14.07.2024Pazar
Eski ABD Başkanı Trump’a mitinginde ateş açıldı! Olay sonrası korumaları tarafından kürsüden uzaklaştırıldı 00:11
Trump'a suikast!
14.07.2024Pazar
Trump kurşunların hedefi oldu! Saldırı sonrası Trump’ın ilk görüntüsü 05:40
Trump kurşunların hedefi oldu!
14.07.2024Pazar
Silivri’de otluk alanda yangın büyük paniğe neden oldu 04:09
Silivri'de otluk alanda yangın
14.07.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA