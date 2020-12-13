Yunanistan’a bir darbe daha! Mavi Vatan haritası Google’da!
Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini Yunanistan'ın telaşa kapılmasına devam olmuştu. AB'nin Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamasını isteyen Yunanistan, istediğini alamadı. Dün sona eren AB Zirvesi'nin ardından Yunanistan büyük hayal kırıklığı içerisindeyken bir darbe de Google'dan geldi.
13.12.2020 09:07
- Son Güncelleme: 13.12.2020 09:15
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopulos, önceki gün Kathimerini gazetesinde 'Türkiye'nin aşırı hırsları' başlıklı bir analiz kaleme almıştı. Milliyet'te yer alan habere göre, Diakopulos,Türkiye'nin Mavi Vatan Doktrini ile Doğu Akdeniz'de çok geniş bir alanda hakimiyet kurmaya çalıştığını iddia etmişti.
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