Yunanistan’a bir darbe daha! Mavi Vatan haritası Google’da!

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, geçen günlerde de Google tarafından boğazların isminin değiştirilmesine karşı bir kampanya başlatmış ve Google'un "Bosphorus" ve "Dardanelles" yaptığı isimleri "İstanbul" ve "Çanakkale" olarak değiştirmişti.