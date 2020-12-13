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Yunanistan’a bir darbe daha! Mavi Vatan haritası Google’da!

Türkiye'nin Mavi Vatan doktrini Yunanistan'ın telaşa kapılmasına devam olmuştu. AB'nin Türkiye'ye ağır yaptırımlar uygulamasını isteyen Yunanistan, istediğini alamadı. Dün sona eren AB Zirvesi'nin ardından Yunanistan büyük hayal kırıklığı içerisindeyken bir darbe de Google'dan geldi.

13.12.2020 09:07 - Son Güncelleme: 13.12.2020 09:15
Yunanistan’a bir darbe daha! Mavi Vatan haritası Google’da!

Yunanistan'da hayal kırıklığı bitmiyor... Türkiye'nin "Mavi Vatan" doktrini ile denizlerdeki menfaatlerini koruma stratejisi Yunanistan'da paniğe yol açmaya devam ediyor. AB Zirvesi'nden istediğini alamayan Yunanistan'a bir darbe daha geldi.

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Yunanistan’a bir darbe daha! Mavi Vatan haritası Google’da!

Mavi Vatan haritası, arama motoru Google'da yayınlandı. Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin yürüttüğü çalışma ile Google'a eklenen Mavi Vatan haritası, 462 bin kilomotrelik deniz sınırlarımızı ihtiva ediyor.

Yunanistan’a bir darbe daha! Mavi Vatan haritası Google’da!

Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi, geçen günlerde de Google tarafından boğazların isminin değiştirilmesine karşı bir kampanya başlatmış ve Google'un "Bosphorus" ve "Dardanelles" yaptığı isimleri "İstanbul" ve "Çanakkale" olarak değiştirmişti.

Yunanistan’a bir darbe daha! Mavi Vatan haritası Google’da!

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Alexandros Diakopulos, önceki gün Kathimerini gazetesinde 'Türkiye'nin aşırı hırsları' başlıklı bir analiz kaleme almıştı. Milliyet'te yer alan habere göre, Diakopulos,Türkiye'nin Mavi Vatan Doktrini ile Doğu Akdeniz'de çok geniş bir alanda hakimiyet kurmaya çalıştığını iddia etmişti.

Yunanistan’a bir darbe daha! Mavi Vatan haritası Google’da!

Diakopulos, "Ankara eğer başarılı olursa Karadeniz ve Süveyş'ten Orta Akdeniz'e uzanan deniz yollarını kontrol edecek. Üstelik Mavi Vatan planı Türk üsleri tarafından destekleniyor. Libya sayesinde Kuzey Afrika'da ve Somali sayesinde de Kızıldeniz'e açıldılar." ifadelerini kullanmıştı.

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