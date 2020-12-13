SON DAKİKA: Koronavirüste "refakatçi" tehlikesi! Uzmanlar uyardı
Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında artış sürerken, salgına karşı alınan tedbirlerin kapsamı da genişliyor. Vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasında ikinci hafta bugün itibarıyla doluyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın belirli bir yaşın üzerindeki koronavirüs hastalarının yanında refakatçiye izin vermesi de gündemdeki yerini koruyor. İşte yaşanan son gelişmeler...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün tespit edilen 5 bin 203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.