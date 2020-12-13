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SON DAKİKA: Koronavirüste "refakatçi" tehlikesi! Uzmanlar uyardı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında artış sürerken, salgına karşı alınan tedbirlerin kapsamı da genişliyor. Vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasında ikinci hafta bugün itibarıyla doluyor. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'nın belirli bir yaşın üzerindeki koronavirüs hastalarının yanında refakatçiye izin vermesi de gündemdeki yerini koruyor. İşte yaşanan son gelişmeler...

13.12.2020 09:33 - Son Güncelleme: 13.12.2020 09:33
SON DAKİKA: Koronavirüste refakatçi tehlikesi! Uzmanlar uyardı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 189 bin 65 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 136 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 5 bin 203 olarak kayda geçti.

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SON DAKİKA: Koronavirüste refakatçi tehlikesi! Uzmanlar uyardı

Son 24 saatte 222 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 191 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 1 milyon 581 bin 565'e çıktı.

SON DAKİKA: Koronavirüste refakatçi tehlikesi! Uzmanlar uyardı

Toplam test sayısı 20 milyon 898 bin 517'ye ulaştı. Vaka sayısı 1 milyon 809 bin 809, vefat sayısı 16 bin 199, ağır hasta sayısı 5 bin 961 oldu.

SON DAKİKA: Koronavirüste refakatçi tehlikesi! Uzmanlar uyardı

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72,1 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,7, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA: Koronavirüste refakatçi tehlikesi! Uzmanlar uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Bugün tespit edilen 5 bin 203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.

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