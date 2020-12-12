ABD'de Donald Trump'ın kararıyla yapılan peşi sıra idamlar karşısında dehşeti yaşıyorlar! O mahkumun sözleri herkesi çok şaşırttı
ABD'de seçimi kazanan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesi öncesinde herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Donald Trump'ın kararıyla bir günde 2 kişinin idam edilmesi karşısında vatandaşlar dehşete düştü. Ülkede son 130 yıldır başkan değişimi dönemlerinde idam kararı çıkmıyordu. Ülkede Temmuz'dan bugüne 13 kişi idam edildi.
12.12.2020 23:49
- Son Güncelleme: 12.12.2020 23:55
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