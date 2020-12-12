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Haberler Galeri Dünya ABD'de Donald Trump'ın kararıyla yapılan peşi sıra idamlar karşısında dehşeti yaşıyorlar! O mahkumun sözleri herkesi çok şaşırttı

ABD'de Donald Trump'ın kararıyla yapılan peşi sıra idamlar karşısında dehşeti yaşıyorlar! O mahkumun sözleri herkesi çok şaşırttı

ABD'de seçimi kazanan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesi öncesinde herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı. Donald Trump'ın kararıyla bir günde 2 kişinin idam edilmesi karşısında vatandaşlar dehşete düştü. Ülkede son 130 yıldır başkan değişimi dönemlerinde idam kararı çıkmıyordu. Ülkede Temmuz'dan bugüne 13 kişi idam edildi.

12.12.2020 23:49 - Son Güncelleme: 12.12.2020 23:55
ABD'de Donald Trump'ın kararıyla yapılan peşi sıra idamlar karşısında dehşeti yaşıyorlar! O mahkumun sözleri herkesi çok şaşırttı

ABD'de seçimi kazanan Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesi öncesinde herkesi şoke eden bir gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD'de Donald Trump'ın kararıyla yapılan peşi sıra idamlar karşısında dehşeti yaşıyorlar! O mahkumun sözleri herkesi çok şaşırttı

Donald Trump'ın kararıyla bir günde 2 kişinin idam edilmesi karşısında vatandaşlar dehşete düştü.

ABD'de Donald Trump'ın kararıyla yapılan peşi sıra idamlar karşısında dehşeti yaşıyorlar! O mahkumun sözleri herkesi çok şaşırttı

Ülkede son 130 yıldır başkan değişimi dönemlerinde idam kararı çıkmıyordu.

ABD'de Donald Trump'ın kararıyla yapılan peşi sıra idamlar karşısında dehşeti yaşıyorlar! O mahkumun sözleri herkesi çok şaşırttı

Ülkede Temmuz'dan bugüne 13 kişi idam edildi.

ABD'de Donald Trump'ın kararıyla yapılan peşi sıra idamlar karşısında dehşeti yaşıyorlar! O mahkumun sözleri herkesi çok şaşırttı

ZEHİRLİ İĞNEYLE İDAM EDİLDİ
Indiana eyaletinde Brandon Bernard adlı bir idam mahkumunun cezası zehirli iğneyle infaz edildi. Bernard 130 yıl aradan sonra başkanlığın el değiştirmesi sürecinde idam edilen ilk kişi oldu.

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