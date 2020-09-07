Yunanistan panikte! 5 bin asker, 10 milyar euro...

İkinci senaryo, Türkiye'nin NAVTEX'ine göre Oruç Reis yalnızca Meis değil Rodos, Kerpe ve Girit gibi adaların yakınlarında da tarama yapabiliyor. Buna karşılık Atina Mısır'la yaptığı anlaşmayı sahaya sürecek. Nedos'a göre, iki ülkenin imzaladığı ve Türkiye'nin yok hükmünde saydığı söz konusu anlaşma bölgeyi kapsıyor.