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Yunanistan panikte! 5 bin asker, 10 milyar euro...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri Yunanistan'daki paniği her geçen gün artırıyor. Oruç Reis için Türkiye'nin yeni bir NAVTEX daha yayımlayacağını bekleyen Yunan medyası Başbakan Miçotakis ve Fransa lideri Macron'un Perşembe günü buluşacağını ve masada savaş uçakları, denizaltılar ve fırkateynlerin de olduğu silah satışlarının olduğunu yazdı.

07.09.2020 11:58 - Son Güncelleme: 07.09.2020 11:58
Yunanistan panikte! 5 bin asker, 10 milyar euro...

12 Eylül'de NAVTEX süresi biten ve uzatılması beklenen Oruç Reis'in faaliyetleri Yunan medyasında manşetlerde. Kathimerini'de Vassilis Nedos imzasıyla yayımlanan analizde Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve yanındaki Türk donanmasının zaman zaman Yunan kıta sahanlığına girdiği ileri sürüldü, Meis adasına ise mesafenin 35 deniz mili olduğu yazıldı.

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Yunanistan panikte! 5 bin asker, 10 milyar euro...

12 Eylül'den sonra Oruç Reis'in Meis'in yanı başında belirebileceğini savunan Nedos, Atina'nın üçü ana olmak üzere en kötü dört senaryoya hazırlandığını bildiriyor. Bunlardan ilki, NAVTEX ilan ederek Meis çevresini 6 mile kadar kapatmak.

Yunanistan panikte! 5 bin asker, 10 milyar euro...

İkinci senaryo, Türkiye'nin NAVTEX'ine göre Oruç Reis yalnızca Meis değil Rodos, Kerpe ve Girit gibi adaların yakınlarında da tarama yapabiliyor. Buna karşılık Atina Mısır'la yaptığı anlaşmayı sahaya sürecek. Nedos'a göre, iki ülkenin imzaladığı ve Türkiye'nin yok hükmünde saydığı söz konusu anlaşma bölgeyi kapsıyor.

Yunanistan panikte! 5 bin asker, 10 milyar euro...

Üçüncü senaryo ise, Oruç Reis Meis'e altı mil kadar yaklaşmasa da bir psikolojik savaşın verilmesi. Kaş'a konuşlanıp Meis'ten görüntü alan televizyon kameraları naklen yayın yaparken, adadaki Yunan askerleri de ekrana geliyor.

Yunanistan panikte! 5 bin asker, 10 milyar euro...

Açıkça sorunlu ancak gerilimi daha az tırmandıran dördüncü bir senaryoda, 'Oruç Reis' mevcut konumunun biraz kuzeyine doğru hareket edecek ve bu, bölgedeki endişeyi ve anlaşmazlığını silahlı kuvvetlerin çatışmasına gerek olmadan devam ettirecek.

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