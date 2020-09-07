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İşte koronavirüs vaka ve ağır hasta sayısının arttığı 10 il! Bakan Koca açıkladı, haritaya böyle yansıdı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından koronavirüs vaka sayısında en çok artış yaşanan 5 il açıklandı. Bakan Koca ağır hasta sayısının arttığı illeri de tek tek söylerken, gençlere de uyarılarda bulundu. Öte yandan Bakan Koca tarafından açıklanan illerin yoğunluk haritaları Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına da yansımaya başladı. İşte koronavirüs salgınında son gelişmeler...

07.09.2020 13:32 - Son Güncelleme: 07.09.2020 13:32
İşte koronavirüs vaka ve ağır hasta sayısının arttığı 10 il! Bakan Koca açıkladı, haritaya böyle yansıdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste en çok artış yaşandığı ve ağır hastanın en yoğun yaşandığı illeri açıkladı.

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İşte koronavirüs vaka ve ağır hasta sayısının arttığı 10 il! Bakan Koca açıkladı, haritaya böyle yansıdı

Bakan Koca'nın açıklaması sonrası artış yaşanan illerdeki son durum Hayat Eve Sığar uygulamasına nasıl yansıdı?

İşte koronavirüs vaka ve ağır hasta sayısının arttığı 10 il! Bakan Koca açıkladı, haritaya böyle yansıdı

Gençlere de uyarılarda bulunan Bakan Koca, 'Gençlerimiz kendilerini ve büyüklerimizi korumak için tedbirlere uyumda örnek olmalı' dedi.

İşte koronavirüs vaka ve ağır hasta sayısının arttığı 10 il! Bakan Koca açıkladı, haritaya böyle yansıdı

İşte Koronavirüs Haftalık Durum Raporu'nun da yayımlandığı verilere göre koronavirüste merak edilenler...

İşte koronavirüs vaka ve ağır hasta sayısının arttığı 10 il! Bakan Koca açıkladı, haritaya böyle yansıdı

HAFTALIK RAPOR YAYIMLANDI
24-30 Ağustos tarihlerini kapsayan son rapora göre, 30 Ağustos itibariyle toplam test sayısı 7 milyon 47 bin 282, toplam yeni vaka sayısı 269 bin 550, ölüm sayısı 6326 olarak kayıtlara geçti.

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