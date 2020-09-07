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İşte koronavirüs vaka ve ağır hasta sayısının arttığı 10 il! Bakan Koca açıkladı, haritaya böyle yansıdı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından koronavirüs vaka sayısında en çok artış yaşanan 5 il açıklandı. Bakan Koca ağır hasta sayısının arttığı illeri de tek tek söylerken, gençlere de uyarılarda bulundu. Öte yandan Bakan Koca tarafından açıklanan illerin yoğunluk haritaları Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına da yansımaya başladı. İşte koronavirüs salgınında son gelişmeler...

07.09.2020 13:32 - Son Güncelleme: 07.09.2020 13:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





