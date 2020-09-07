İstanbul için tehlike çanları çalıyor! İBB yaklaşan felaketi görmezden geliyor

"BELEDİYELER SU BÜTÇESİ OLUŞTURMALI"

SABAH'ın görüştüğü İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji ve afet yönetimi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu'na göre 1 Ekim, su yılının başlangıcı kabul ediliyor. Bu dönemde belediyelerin su bütçesi oluşturması gerektiğini savunan Kadıoğlu, belediyelerin henüz böyle bir girişimde bulunmadığının altını çizdi. Susuz kalma ihtimalimizin göz ardı edilmemesi gereken şu günlerde, kuraklık müdahale ekibi ve belediyelerde meteoroloji mühendisi olmamasına da değinen Kadıoğlu, daha büyük bir kuraklıkların önüne geçilmesi için belediyelerde böyle bir oluşumun gerektiğini belirtti.