HAVA DURUMU | Meteoroloji'den 10 ile sarı uyarı! Dikkat edin geliyor | 7 Ağustos 2022 hava durumu
Hava nasıl olacak? sorusunun yanıtı özellikle hafta sonu plan yapanların cevabını en çok araştırdığı sorulardan biri oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuyla ilgili yeni uyarılarda bulundu. Gelen son dakika tahminlerinde İç Ege, Batı Akdeniz ve Ankara'da kuvvetli sağanak beklendiğini belirterek 10 ile sarı uyarı yaptı. Peki hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
Ağustos ayının ortalarına doğru ilerlerken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yurdun birçok bölümüne sağanak uyarısı geldi.
10 KENTE SARI UYARI
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Batı Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın Denizli, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
ANKARA VE ESKİŞEHİR'DE SAĞANAK BEKLENİYOR
Öğle saatlerinden itibaren Ankara ve Eskişehir'de de sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile Muğla ve Aydın'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 36°C
Parçalı bulutlu