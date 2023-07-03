Yüksekova'daki festival Kandil'in kravatlı teröristlerini rahatsız etti! Geçmişte dağdan eğitim alan HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü: Rezilliğe bak
Hakkari Yüksekova'da Mehmetçik tarafından terörden temizlenen bölgede binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen 5. Cilo Fest Kandil'in kravatlı teröristlerini rahatsız etti. Festivalde halay çeken vatandaşların videosunu paylaşan HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, "Rezilliğe bakın hele" şeklindeki paylaşımıyla hazımsızlığını gözler önüne serdi. Yıllar önce hazırlanan bir iddianamede Ferhat Encü'nün PKK'nın Cudi'deki kampında bir ay silahlı eğitim aldığı ortaya çıkmıştı.
03.07.2023 15:11 - Son Güncelleme: 03.07.2023 15:53
HAKKARİ'DE CİLO FEST
Bu kentlerden biri de Hakkari.
Valilik, "Hakkari'de hayat var" sloganıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Cilo Fest'i organize etti.
HDP'LİLERİN TERÖRDEN TEMİZLENEN BÖLGEDEKİ FESTİVAL HAZIMSIZLIĞI
Ortaya çıkan renkli görüntüler ise HDP'li isimleri rahatsız etti.
HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, PKK teröründen temizlenen Hakkari'nin Cilo dağında insanların eğlenmesinden rahatsız oldu.