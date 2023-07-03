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Haberler Güncel Yüksekova'daki festival Kandil'in kravatlı teröristlerini rahatsız etti! Geçmişte dağdan eğitim alan HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü: Rezilliğe bak

Yüksekova'daki festival Kandil'in kravatlı teröristlerini rahatsız etti! Geçmişte dağdan eğitim alan HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü: Rezilliğe bak

Hakkari Yüksekova'da Mehmetçik tarafından terörden temizlenen bölgede binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen 5. Cilo Fest Kandil'in kravatlı teröristlerini rahatsız etti. Festivalde halay çeken vatandaşların videosunu paylaşan HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, "Rezilliğe bakın hele" şeklindeki paylaşımıyla hazımsızlığını gözler önüne serdi. Yıllar önce hazırlanan bir iddianamede Ferhat Encü'nün PKK'nın Cudi'deki kampında bir ay silahlı eğitim aldığı ortaya çıkmıştı.

takvim.com.tr
03.07.2023 15:11 - Son Güncelleme: 03.07.2023 15:53
Yüksekova’daki festival Kandil’in kravatlı teröristlerini rahatsız etti! HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü: Rezilliğe bak

Mehmetçik, teröristler tarafından mesken tutulan bölgeleri huzura kavuşturmaya devam ediyor.

Kentlerin terörden arındırılmasının ardından doğal güzellikler vatandaşın beğenisine sunuluyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yüksekova’daki festival Kandil’in kravatlı teröristlerini rahatsız etti! HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü: Rezilliğe bak

Bölgelerdeki verimli otlaklar bölge halkı tarafından da değerlendiriliyor.

Öte yandan Mehmetçik tarafından huzur ve güvenin sağlanmasıyla da bu alanlar festivallere de ev sahipliği yapıyor.

Yüksekova’daki festival Kandil’in kravatlı teröristlerini rahatsız etti! HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü: Rezilliğe bak

HAKKARİ'DE CİLO FEST

Bu kentlerden biri de Hakkari.

Valilik, "Hakkari'de hayat var" sloganıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Cilo Fest'i organize etti.

Yüksekova’daki festival Kandil’in kravatlı teröristlerini rahatsız etti! HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü: Rezilliğe bak

Festivale katılan binlerce vatandaş, hem doğayla iç içe zaman geçirdi hem de halaylar ve türküler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Yüksekova’daki festival Kandil’in kravatlı teröristlerini rahatsız etti! HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü: Rezilliğe bak

HDP'LİLERİN TERÖRDEN TEMİZLENEN BÖLGEDEKİ FESTİVAL HAZIMSIZLIĞI

Ortaya çıkan renkli görüntüler ise HDP'li isimleri rahatsız etti.

HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, PKK teröründen temizlenen Hakkari'nin Cilo dağında insanların eğlenmesinden rahatsız oldu.

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