Tatilciler dönüyor! İstanbul’a giriş kapandı! 3 noktada zincirleme kaza | İstanbul trafiği son durum

EMNİYET ŞERİDİ KULLANANLARA CEZA

Polis ekipleri de yol güzergahlarında ulaşımın aksamaması için denetimlerini artırdı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda dron ile denetim yaptı. Ulaşımın yavaşladığı noktalarda, emniyet şeridini kullanan sürücüler, dron ile tespit edildi. Emniyet şeridini ihlal eden 89 sürücüye toplamda 361 bin 696 TL cezai işlem uygulandı.