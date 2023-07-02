Tatilciler dönüyor! İstanbul'a giriş kapandı! 3 noktada zincirleme kaza | İstanbul trafiği son durum
Son dakika haberleri... Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasıyla İstanbul'u terk edenler dönüş yoluna çıktı. Tatilin son gününde yola çıkan vatandaşlar trafiği durma noktasına getirdi. Bazı bölgelerde zincirleme trafik kazaları yaşanırken İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile tatilciler dönüş yoluna geçti. Tatilinin son gününde vatandaşların yola çıkmasıyla karayollarında hareketlilik sürüyor. Yoğunluğun günün ilerleyen saatlerinde artması bekleniyor. Yaşanan kazalar nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken ekipler vatandaşların güvenli yolculuk yapabilmeleri için havadan ve karadan dönetimler devam ediyor.
3 FARKLI NOKTADA ZİNCİRLEME KAZA
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde, saat 11.00 ile 12.00 sıralarında 3 farklı noktada kazalar meydana geldi. 14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü de ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşturken, ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.
Kaza sebebiyle yolun 2 şeridi de bir süre trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler, trafik ekipleri tarafından emniyet şeridi ve sağ şeritten kontrollü olarak yönlendirildi. Kazaya karışan araçlar emniyet şeridine çekildi. Trafiğin 2 şeride düştüğü otoyolun Bolu geçişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
EMNİYET ŞERİDİ KULLANANLARA CEZA
Polis ekipleri de yol güzergahlarında ulaşımın aksamaması için denetimlerini artırdı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nda dron ile denetim yaptı. Ulaşımın yavaşladığı noktalarda, emniyet şeridini kullanan sürücüler, dron ile tespit edildi. Emniyet şeridini ihlal eden 89 sürücüye toplamda 361 bin 696 TL cezai işlem uygulandı.