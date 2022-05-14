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Yüksekova'da baharda açan sarı renkli çiçeklerle doyumsuz manzara! Terörden temizlenince fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, baharda açan sarı renkli çiçeklerle seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı. Eşsiz görüntü fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekerek bölgeyi cazibe merkezi haline getirdi.

14.05.2022 11:04 - Son Güncelleme: 14.05.2022 11:05
Yüksekova’da baharda açan sarı renkli çiçeklerle doyumsuz manzara! Terörden temizlenince fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, baharda açan sarı renkli çiçeklerle seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

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Yüksekova’da baharda açan sarı renkli çiçeklerle doyumsuz manzara! Terörden temizlenince fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu

Çevresi dağlarla çevrili, düz bir ovaya kurulu olan Yüksekova ilçesinde doğa, baharın gelişiyle birlikte canlandı.

Yüksekova’da baharda açan sarı renkli çiçeklerle doyumsuz manzara! Terörden temizlenince fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu

İlçe merkezinin çevresindeki düz ovanın yeşil örtüsü, baharla birlikte boy vermeye başlayan sarı çiçekler ve 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü, doyumsuz bir manzara sunarken, fotoğraf sanatçılarının ise ilgi odağı oluyor.

Yüksekova’da baharda açan sarı renkli çiçeklerle doyumsuz manzara! Terörden temizlenince fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu

Ova, pancar ve peynir otu toplamak isteyenlerin de ilgisini çekiyor. Ovayı gezen Feyzi Karahan, "Dağlardaki beyaz kar örtüsü, ovanın sarı ve mor renklere bürünmesi doyumsuz bir güzellik sunuyor.

Yüksekova’da baharda açan sarı renkli çiçeklerle doyumsuz manzara! Terörden temizlenince fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu

Manzarayı görünce fotoğraf çekmek istedik. Meraklılarının da sadece 15-20 gün süren bu güzelliği gelip görmelerini istiyoruz." dedi.

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