Yüksekova'da baharda açan sarı renkli çiçeklerle doyumsuz manzara! Terörden temizlenince fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı oldu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, baharda açan sarı renkli çiçeklerle seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı. Eşsiz görüntü fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekerek bölgeyi cazibe merkezi haline getirdi.
14.05.2022 11:04 - Son Güncelleme: 14.05.2022 11:05
Çevresi dağlarla çevrili, düz bir ovaya kurulu olan Yüksekova ilçesinde doğa, baharın gelişiyle birlikte canlandı.
İlçe merkezinin çevresindeki düz ovanın yeşil örtüsü, baharla birlikte boy vermeye başlayan sarı çiçekler ve 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsünün oluşturduğu renk cümbüşü, doyumsuz bir manzara sunarken, fotoğraf sanatçılarının ise ilgi odağı oluyor.