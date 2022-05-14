İBB yine mağdur etti: Yol kenarında ’cenaze taşıma’ tartışması...

Fakat kimse binmeyince midibüs sürücüsü durumu amirlerine bildirdi. Midibüs sürücüsü, Fatih 10.Yıl Caddesi'ne geldikleri sırada durdu. Şoför, belirtilen sayıya ulaşılmadığı için daha küçük bir araç geleceğini söyledi. Cenaze yakınları ise duruma tepki gösterdi.