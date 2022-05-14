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İBB yine mağdur etti: Yol kenarında 'cenaze taşıma' tartışması...

İstanbul Zeytunburnu'nda Ahmet Kayatekin'in hayatını kaybetmesinin ardından yakınları cenazeyi Iğdır'a götürmek istedi. İBB ile irtibata geçen Kayatekin'in yakınlarına midibüs gönderildi ancak cenazeye gidecek kişi sayısı bildirilenden az olduğu iddiası ile midibüs hareket etmedi. Cenazenin 3-4 saat yol kenarında bekletildiği öne sürülürken gönderilen cenaze nakil aracıyla Kayatekin'in cenazesi Iğdır'a yollandı. Otogara bırakılan yakınları ise kendi imkanlarıyla bilet alarak memleketlerine hareket etti. Cenaze yakınları duruma tepki gösterdi.

14.05.2022 14:18 - Son Güncelleme: 14.05.2022 14:22
İBB yine mağdur etti: Yol kenarında ’cenaze taşıma’ tartışması...

İstanbul Zeytunburnu'nda Ahmet Kayatekin'in hayatını kaybetmesinin ardından yakınları cenazeyi Iğdır'a götürmek istedi. İBB ile irtibata geçen Kayatekin'in yakınlarına midibüs gönderildi ancak cenazeye gidecek kişi sayısı bildirilenden az olduğu iddiası ile midibüs hareket etmedi.

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İBB yine mağdur etti: Yol kenarında ’cenaze taşıma’ tartışması...

42 yaşındaki Ahmet Kayatekin arkadaşının Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

İBB yine mağdur etti: Yol kenarında ’cenaze taşıma’ tartışması...

Yakınları Kayatekin'in cenazesini memleketi Iğdır'a götürmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden araç talep etti. Yakınları cenazeye 21 kişinin gideceğini belirtince İBB midibüs gönderdi.

İBB yine mağdur etti: Yol kenarında ’cenaze taşıma’ tartışması...

Kayatekin cenazesi Azeri Camii'nde kılan namazın ardından midibüsle yola çıktı. Ancak araçta belirtilen sayıda kişi yoktu. Yakınları yoldan da binecekler olduğunu söyleyince araç hareket etti.

İBB yine mağdur etti: Yol kenarında ’cenaze taşıma’ tartışması...

Fakat kimse binmeyince midibüs sürücüsü durumu amirlerine bildirdi. Midibüs sürücüsü, Fatih 10.Yıl Caddesi'ne geldikleri sırada durdu. Şoför, belirtilen sayıya ulaşılmadığı için daha küçük bir araç geleceğini söyledi. Cenaze yakınları ise duruma tepki gösterdi.

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