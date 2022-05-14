İBB yine mağdur etti: Yol kenarında 'cenaze taşıma' tartışması...
İstanbul Zeytunburnu'nda Ahmet Kayatekin'in hayatını kaybetmesinin ardından yakınları cenazeyi Iğdır'a götürmek istedi. İBB ile irtibata geçen Kayatekin'in yakınlarına midibüs gönderildi ancak cenazeye gidecek kişi sayısı bildirilenden az olduğu iddiası ile midibüs hareket etmedi. Cenazenin 3-4 saat yol kenarında bekletildiği öne sürülürken gönderilen cenaze nakil aracıyla Kayatekin'in cenazesi Iğdır'a yollandı. Otogara bırakılan yakınları ise kendi imkanlarıyla bilet alarak memleketlerine hareket etti. Cenaze yakınları duruma tepki gösterdi.
14.05.2022 14:18 - Son Güncelleme: 14.05.2022 14:22
İstanbul Zeytunburnu'nda Ahmet Kayatekin'in hayatını kaybetmesinin ardından yakınları cenazeyi Iğdır'a götürmek istedi. İBB ile irtibata geçen Kayatekin'in yakınlarına midibüs gönderildi ancak cenazeye gidecek kişi sayısı bildirilenden az olduğu iddiası ile midibüs hareket etmedi.
42 yaşındaki Ahmet Kayatekin arkadaşının Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.