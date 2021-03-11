Yüksek riskli iller arasındaki Samsun için dikkat çeken çağrı
Normalleşme döneminde de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ederken, çok yüksek riskli iller arasında bulunan Samsun'dan endişelendiren haberler geliyor. Mutasyon kaynaklı virüs vakalarında artış gözlemlenen ilde uzmanlar vatandaşları uyararak, "Çift maske takın" çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'kontrollü normalleşme' sürecinde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla olan ve 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsun'da vaka artışları sürüyor.
'VİRÜSÜN HASTALANDIRICI ÖZELLİĞİ DÜŞTÜ'
Mutant virüs hakkında bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, bulaş hızının arttığına dikkat çekerek, vatandaşları uyardı. Vaka sayısında Samsun'un birinci sırada olduğunu hatırlatan Dr. Dikmen, "Mutant virüsler, virüsün genetik yapısında meydana gelen değişliktir ve bulaşması daha kolaydır.
Konuştuğumuz insanlarla sosyal mesafemize dikkat etmeliyiz, 1,5 metre diyorduk, artık bunu 2 metreye çıkarmalıyız. 15-20 dakika konuşmayalım, bunu 10 dakikaya indirelim, 2 maske takalım. Bunlara dikkat etmeliyiz. Geçen yıla göre virüsün hastalandırıcı özelliği düştü, yine ölüm oranları biraz daha düştü. Ancak her şey bitmiş değil, pandemi devam ediyor, aşılanma süreci olacak. Uzun süre temastan kaçınmalıyız, uyarıları dikkate almalıyız, inşallah yaz ayında güzel günler göreceğiz" diye konuştu.