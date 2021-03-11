Yüksek riskli iller arasındaki Samsun için dikkat çeken çağrı

Bu da genel olarak insanlığın lehine olan bir durumdur ama Covid-19'da daha bilmediğimiz şeyler var. Şu an, Covid-19'u, gençler daha kolay atlatılıyor ama ileri yaş ve ek hastalığı olan kişiler ise ağır geçiriyor. Bunun için tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor.