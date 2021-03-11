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Yüksek riskli iller arasındaki Samsun için dikkat çeken çağrı

Normalleşme döneminde de koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ederken, çok yüksek riskli iller arasında bulunan Samsun'dan endişelendiren haberler geliyor. Mutasyon kaynaklı virüs vakalarında artış gözlemlenen ilde uzmanlar vatandaşları uyararak, "Çift maske takın" çağrısında bulundu.

11.03.2021 15:10 - Son Güncelleme: 11.03.2021 15:37
Yüksek riskli iller arasındaki Samsun için dikkat çeken çağrı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'kontrollü normalleşme' sürecinde illere göre haftalık koronavirüs vaka sayısı haritasını paylaştı. 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla olan ve 'Çok yüksek riskli' iller kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsun'da vaka artışları sürüyor.

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Yüksek riskli iller arasındaki Samsun için dikkat çeken çağrı

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, alınan tüm önlemlere, kamu kurumları ve belediyeler tarafından sürdürülen denetim ve bilgilendirme çalışmalarına rağmen vaka sayılarında artışın devam ettiğini belirterek, tüm ilçelerde mutasyon virüs kaynaklı vakalar olduğunu ifade etti.

Yüksek riskli iller arasındaki Samsun için dikkat çeken çağrı

'VİRÜSÜN HASTALANDIRICI ÖZELLİĞİ DÜŞTÜ'
Mutant virüs hakkında bilgi veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nurullah Dikmen, bulaş hızının arttığına dikkat çekerek, vatandaşları uyardı. Vaka sayısında Samsun'un birinci sırada olduğunu hatırlatan Dr. Dikmen, "Mutant virüsler, virüsün genetik yapısında meydana gelen değişliktir ve bulaşması daha kolaydır.

Yüksek riskli iller arasındaki Samsun için dikkat çeken çağrı

Bu da genel olarak insanlığın lehine olan bir durumdur ama Covid-19'da daha bilmediğimiz şeyler var. Şu an, Covid-19'u, gençler daha kolay atlatılıyor ama ileri yaş ve ek hastalığı olan kişiler ise ağır geçiriyor. Bunun için tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor.

Yüksek riskli iller arasındaki Samsun için dikkat çeken çağrı

Konuştuğumuz insanlarla sosyal mesafemize dikkat etmeliyiz, 1,5 metre diyorduk, artık bunu 2 metreye çıkarmalıyız. 15-20 dakika konuşmayalım, bunu 10 dakikaya indirelim, 2 maske takalım. Bunlara dikkat etmeliyiz. Geçen yıla göre virüsün hastalandırıcı özelliği düştü, yine ölüm oranları biraz daha düştü. Ancak her şey bitmiş değil, pandemi devam ediyor, aşılanma süreci olacak. Uzun süre temastan kaçınmalıyız, uyarıları dikkate almalıyız, inşallah yaz ayında güzel günler göreceğiz" diye konuştu.