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Türkiye'nin gözü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında! Koronavirüste korkutan tablo

Son dakika haberine göre dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün bir açıklama yapacağı duyurulmuştu. Normalleşme süreciyle birlikte günlük vaka sayısı yeniden 15 bin sınırına dayanırken, gözler endişe yaratan gelişmenin ardından Bakan Koca'nın açıklamasına çevrildi.

11.03.2021 16:48 - Son Güncelleme: 11.03.2021 17:00
Türkiye'nin gözü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında! Koronavirüste korkutan tablo

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 814 oldu.

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Türkiye'nin gözü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında! Koronavirüste korkutan tablo

Koronavirüs salgınının etkili olduğu 1 yıllık süre içerisinde yaklaşık 29 bin vatandaş hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bugün yapacağı açıklamada salgın sürecini değerlendirecek. Bugüne kadar atılan adımları ve bundan sonra neler yapılacağına dair açıklamalarda bulunacak.

Türkiye'nin gözü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında! Koronavirüste korkutan tablo

Bakan'ın yeni tedbir kararları açıklayıp açıklamayacağı ya da yeni bilgiler paylaşıp paylaşmayacağı ise merak ediliyor. Öte yandan illerdeki artış ise dikkatlerden kaçmıyor.

Türkiye'nin gözü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında! Koronavirüste korkutan tablo

UŞAK
İllere göre haftalık vaka sayısında azalma yaşayan illerin başında Uşak geliyor. Yüzde -41,14 azalma yaşanan Uşak'ta harita rengi mavi olmasına rağmen sıkı tedbirler devam ediyor.

Türkiye'nin gözü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında! Koronavirüste korkutan tablo

SİNOP
İllere göre haftalık vaka sayısında büyük sıçrama yaşana illerin başında ise Sinop geliyor. Şehirde vaka sayısında bir önceki haftaya göre ciddi bir artış söz konusu. Vaka sayısı şehirde neredeyse 2 kat arttı.