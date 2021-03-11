Türkiye'nin gözü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasında! Koronavirüste korkutan tablo
Son dakika haberine göre dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bugün bir açıklama yapacağı duyurulmuştu. Normalleşme süreciyle birlikte günlük vaka sayısı yeniden 15 bin sınırına dayanırken, gözler endişe yaratan gelişmenin ardından Bakan Koca'nın açıklamasına çevrildi.
11.03.2021 16:48
- Son Güncelleme: 11.03.2021 17:00
Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 130 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 145 bin 130 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 67 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 814 oldu.