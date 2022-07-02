YPG/PKK'yı titreten operasyona doğru! SMO Tel Rıfat cephe hattına takviye gönderdi
Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat cephe hattına askeri takviye gönderdi. SMO, son zamanlarda olası askeri operasyon için tatbikat yaparak hazırlıklarına hız vermişti. TSK, sınır ötesi operasyon için hazırlıklarına devam ederken, bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor.
02.07.2022 18:33 - Son Güncelleme: 02.07.2022 18:47
Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.