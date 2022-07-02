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YPG/PKK'yı titreten operasyona doğru! SMO Tel Rıfat cephe hattına takviye gönderdi

Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat cephe hattına askeri takviye gönderdi. SMO, son zamanlarda olası askeri operasyon için tatbikat yaparak hazırlıklarına hız vermişti. TSK, sınır ötesi operasyon için hazırlıklarına devam ederken, bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor.

02.07.2022 18:33 - Son Güncelleme: 02.07.2022 18:47
YPG/PKK’yı titreten operasyona doğru! SMO Tel Rıfat cephe hattına takviye gönderdi

SMO kaynaklarından alınan bilgiye göre, Suriye'nin kuzeyindeki Azez'den hareket eden takviye konvoyunda, personel taşıyıcı zırhlı araçlar, çok namlulu roket atar ve havan topu yer aldı.

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YPG/PKK’yı titreten operasyona doğru! SMO Tel Rıfat cephe hattına takviye gönderdi

SMO, son zamanlarda olası askeri operasyon için tatbikat yaparak hazırlıklarına hız vermişti.

YPG/PKK’yı titreten operasyona doğru! SMO Tel Rıfat cephe hattına takviye gönderdi

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

YPG/PKK’yı titreten operasyona doğru! SMO Tel Rıfat cephe hattına takviye gönderdi

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK’yı titreten operasyona doğru! SMO Tel Rıfat cephe hattına takviye gönderdi

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

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