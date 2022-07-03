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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Sıcaklıklar artıyor! O iller 40 dereceyi görecek! Bugün hava nasıl olacak? | 3 Temmuz 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Sıcaklıklar artıyor! O iller 40 dereceyi görecek! Bugün hava nasıl olacak? | 3 Temmuz 2022 hava durumu

Yaz aylarına girdiğimiz halde serin ve yağışlı havadan kurtulamayan ülkemizde sıcaklıklar artıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasında bazı illerde hava sıcaklığının 40 derece olacağı bildirildi. Peki bugün hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? İşte 3 Temmuz 2022 hava durumu

03.07.2022 09:32 - Son Güncelleme: 03.07.2022 09:32
HAVA DURUMU | Sıcaklıklar artıyor! O iller 40 dereceyi görecek! Bugün hava nasıl olacak? | 3 Temmuz 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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HAVA DURUMU | Sıcaklıklar artıyor! O iller 40 dereceyi görecek! Bugün hava nasıl olacak? | 3 Temmuz 2022 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Sıcaklıklar artıyor! O iller 40 dereceyi görecek! Bugün hava nasıl olacak? | 3 Temmuz 2022 hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA DURUMU | Sıcaklıklar artıyor! O iller 40 dereceyi görecek! Bugün hava nasıl olacak? | 3 Temmuz 2022 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 32°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU | Sıcaklıklar artıyor! O iller 40 dereceyi görecek! Bugün hava nasıl olacak? | 3 Temmuz 2022 hava durumu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 27°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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