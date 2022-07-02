Pençe-Kilit şehidi Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı... Geriye o mesajı kaldı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kaydıktan sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Serkan Taşcı'nın şehadetinden bir süre önce hafızlık arkadaşına attığı bir mesaj ortaya çıktı.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kaydıktan sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı.
Yenişehir'den Bursa'daki baba ocağına getirilen ve burada helallik alınan şehidin cenazesi Mihraplı Camiinde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti ve MHP Bursa milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.
NAMAZ SORUSU YÜREK BURKTU
Şehit Serkan Taşcı'nın hafızlık arkadaşına sorduğu soru okuyanları duygulandırdı. Aslen Ardahan'lı olan 2 kız, 2 erkek çocuk sahibi Taşçı ailesinin en küçük çocuğu olan Şehit Taşcı'nın hafızlık arkadaşına attığı mesaj yürekleri burktu.
Serkan Taşcı'nın arkadaşına attığı mesajda, "Namazları teyemmüm ile kılıyoruz üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz di mi" diye yazdığı ortaya çıktı