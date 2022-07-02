Pençe-Kilit şehidi Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı... Geriye o mesajı kaldı

NAMAZ SORUSU YÜREK BURKTU

Şehit Serkan Taşcı'nın hafızlık arkadaşına sorduğu soru okuyanları duygulandırdı. Aslen Ardahan'lı olan 2 kız, 2 erkek çocuk sahibi Taşçı ailesinin en küçük çocuğu olan Şehit Taşcı'nın hafızlık arkadaşına attığı mesaj yürekleri burktu.

Serkan Taşcı'nın arkadaşına attığı mesajda, "Namazları teyemmüm ile kılıyoruz üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz di mi" diye yazdığı ortaya çıktı