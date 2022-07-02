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Pençe-Kilit şehidi Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı... Geriye o mesajı kaldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kaydıktan sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Serkan Taşcı'nın şehadetinden bir süre önce hafızlık arkadaşına attığı bir mesaj ortaya çıktı.

02.07.2022 15:45 - Son Güncelleme: 02.07.2022 15:45
Pençe-Kilit şehidi Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı... Geriye o mesajı kaldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kaydıktan sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı.

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Pençe-Kilit şehidi Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı... Geriye o mesajı kaldı

Şehidin naaşı sabah saatlerinde askeri uçakla Yenişehir Havalimanı'na getirildi.

Pençe-Kilit şehidi Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı... Geriye o mesajı kaldı

Yenişehir'den Bursa'daki baba ocağına getirilen ve burada helallik alınan şehidin cenazesi Mihraplı Camiinde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti ve MHP Bursa milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit şehidi Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı... Geriye o mesajı kaldı

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı dualarla uğurlanırken, Hamitler Mezarlığına defnedildi.

Pençe-Kilit şehidi Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı... Geriye o mesajı kaldı

NAMAZ SORUSU YÜREK BURKTU

Şehit Serkan Taşcı'nın hafızlık arkadaşına sorduğu soru okuyanları duygulandırdı. Aslen Ardahan'lı olan 2 kız, 2 erkek çocuk sahibi Taşçı ailesinin en küçük çocuğu olan Şehit Taşcı'nın hafızlık arkadaşına attığı mesaj yürekleri burktu.

Serkan Taşcı'nın arkadaşına attığı mesajda, "Namazları teyemmüm ile kılıyoruz üzerimiz çok pisleniyor sıkıntı olmaz di mi" diye yazdığı ortaya çıktı

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