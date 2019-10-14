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İşte Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığı köyler!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda kapsamında, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde 42 köy YPG/PKK işgalinden kurtarıldı. Harekat'ın başından bu yana 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy teröristlerden arındırıldı İşte İşte Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'dan Rasulayn ve Tel Abyad'da aldığı köyler...

14.10.2019 10:20 - Son Güncelleme: 14.10.2019 10:30
İşte Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığı köyler!

Terörü Suriye'de Fırat'ın doğusundan temizlemek için Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda kapsamında, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde 42 köy YPG/PKK işgalinden kurtarıldı. Harekat'ın başından bu yana 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy teröristlerden arındırıldı. İşte o noktalar:

İşte Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığı köyler!

Ziyade

İşte Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığı köyler!

Saide

İşte Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığı köyler!

Dadat

İşte Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığı köyler!

Dabaa

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