İşte Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığı köyler!

Terörü Suriye'de Fırat'ın doğusundan temizlemek için Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda kapsamında, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde 42 köy YPG/PKK işgalinden kurtarıldı. Harekat'ın başından bu yana 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy teröristlerden arındırıldı. İşte o noktalar: