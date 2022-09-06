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YPG üyesi terörist Adana'ya gitmek isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG üyesi olduğu belirtilen Ayşe Ö., İstanbul Havalimanı'nda Adana'ya gitmeye çalışırken yakalandı. Şüpheli, Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak' suçundan tutuklandı.

DHA
06.09.2022 12:23 - Son Güncelleme: 06.09.2022 12:39
YPG üyesi terörist Adana’ya gitmek isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen Ayşe Ö.'nün, İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya gideceği bilgisine ulaştı.

YPG üyesi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı VİDEO

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YPG üyesi terörist Adana’ya gitmek isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Ekipler 1 Eylül'de havalimanında önlem aldı. Polis, kontrol noktasından geçen Ayşe Ö.'yü parmak izi kontrolünde kimliği belirlendi.

YPG üyesi terörist Adana’ya gitmek isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Ayşe Ö. gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Yapılan detaylı sorguda, şüphelinin 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan uzun süredir arandığı ortaya çıktı.

YPG üyesi terörist Adana’ya gitmek isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Örgüt üyesinin üzerinde ele geçirilen dijital materyaller ve cep telefonundan elde edilen belge ve fotoğraflarda, örgütün Suriye kolu PYD/YPG'ye ait sözde üniformalarla fotoğrafları olduğu belirlendi.

YPG üyesi terörist Adana’ya gitmek isterken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Şüpheli 2 Eylül Cuma günü emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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