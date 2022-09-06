Emine Erdoğan Saraybosna'da Umut Tüneli'ni ve Saraybosna Maarif Okulu'nu ziyaret etti
Bosna Hersek ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna'daki Umut Tüneli'ni ve Maarif Okulu'nu ziyaret etti.
06.09.2022 16:18 - Son Güncelleme: 06.09.2022 16:18
Bosna Hersek ziyaretinde Başkan Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna'daki Umut Tüneli'ni ziyaret etti.
Saraybosna'daki Umut Tüneli, savaş sırasında kuşatma altındaki Saraybosna'yı Saraybosna Uluslararası Havalimanı'na bağlayan, 30 Temmuz 1993'te açılmış 800 metre uzunluğundaki tüneldir.