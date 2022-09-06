Vav TV İzle
Haberler Güncel Emine Erdoğan Saraybosna'da Umut Tüneli'ni ve Saraybosna Maarif Okulu'nu ziyaret etti

Emine Erdoğan Saraybosna'da Umut Tüneli'ni ve Saraybosna Maarif Okulu'nu ziyaret etti

Bosna Hersek ziyaretinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna'daki Umut Tüneli'ni ve Maarif Okulu'nu ziyaret etti.

DHA
06.09.2022 16:18 - Son Güncelleme: 06.09.2022 16:18
Emine Erdoğan Saraybosna’da Umut Tüneli’ni ve Saraybosna Maarif Okulu’nu ziyaret etti

Bosna Hersek ziyaretinde Başkan Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Saraybosna'daki Umut Tüneli'ni ziyaret etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emine Erdoğan Saraybosna’da Umut Tüneli’ni ve Saraybosna Maarif Okulu’nu ziyaret etti

Saraybosna'daki Umut Tüneli, savaş sırasında kuşatma altındaki Saraybosna'yı Saraybosna Uluslararası Havalimanı'na bağlayan, 30 Temmuz 1993'te açılmış 800 metre uzunluğundaki tüneldir.

Emine Erdoğan Saraybosna’da Umut Tüneli’ni ve Saraybosna Maarif Okulu’nu ziyaret etti

Emine Erdoğan, ardından Saraybosna'daki Maarif Okulu'nu da ziyaret etti.

Emine Erdoğan Saraybosna’da Umut Tüneli’ni ve Saraybosna Maarif Okulu’nu ziyaret etti
Emine Erdoğan Saraybosna’da Umut Tüneli’ni ve Saraybosna Maarif Okulu’nu ziyaret etti
SON DAKİKA