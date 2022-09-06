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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 6 ile sarı 2 ile turuncu alarm! Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Eylül 2022 hava durumu

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 6 ile sarı 2 ile turuncu alarm! Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Eylül 2022 hava durumu

Türkiye yaz aylarını yaşarken hava sıcaklıkları bir anda düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlenmelerde, 8 il için kritik uyarılar yapılırken Marmara'nın doğusunda da yağışların beklendiği bildirildi. Peki hava nasıl olacak? İşte 6 Eylül 2022 hava durumu

06.09.2022 09:14 - Son Güncelleme: 06.09.2022 09:14
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 6 ile sarı 2 ile turuncu alarm! Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Eylül 2022 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sivas çevreleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 6 ile sarı 2 ile turuncu alarm! Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Eylül 2022 hava durumu

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 6 ile sarı 2 ile turuncu alarm! Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Eylül 2022 hava durumu

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Sinop çevreleri ile Ardahan'ın güney ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 6 ile sarı 2 ile turuncu alarm! Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Eylül 2022 hava durumu

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 6 ile sarı 2 ile turuncu alarm! Bugün hava nasıl olacak? İşte 6 Eylül 2022 hava durumu

6 İLE SARI 2 İLE TURUNCU UYARI

Artvin - Sarı
Giresun - Sarı
Kastamonu - Sarı
Ordu - Turuncu

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