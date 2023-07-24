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    • Yaşam
    • 24.07.2023 14:09
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    • 24.07.2023 14:46
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    Hedefleri çocuklar! Youtube'de rezil videolar... Dila Kent kanalındaki paylaşımlar ebeveynleri ayağa kaldırdı

    Youtube çocukları hedef alan gayri ahlaki paylaşımların yer aldığı kanallar, giderek fazlalaşıyor. Yabancı içerik üreticilerin yanı sıra yeni dönemde Türk kullanıcıların da, benzer videolar yüklediği görülüyor. Çocuklar için içerik hazırlayan 'Dila Kent' isimli Youtube kanalında, yayınlanan çirkin videolar sosyal medyada büyük tepki çekti. Ebeveynler söz konusu Youtube kanalı için uyarılarda bulundu.

    takvim.com.tr
    Hedefleri çocuklar! Youtube’de rezil videolar

    Çocuklar için içerik üreten "Dila Kent" isimli Youtube kanalında yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Çirkin paylaşımların ardından başta ebeveynler olmak üzere duyarlı sosyal medya ve Youtube kullanıcıları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na gerekli adımların atılması için çağrıda bulundu.

    SATIR SATIR AHLAKSIZLIK
    Videolarında "Maalesef aldattım.", "Bir şey yok, öpüştü." gibi ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı satır satır işleyen Dila Kent'in çocuklar için çektiği bazı videoların 1,5 milyondan fazla izlendiği görüldü.

    Bu duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar, söz konusu rezil görüntüleri ve Dila Kent'in üslubunu eleştirerek, ebeveynlere "dikkat çocuklarımızı koruyalım" çağrısında bulundu.

    ÇOCUKLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR
    Youtube, Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında yayımlanan zararlı içerikler, çocuklarının karakter gelişimini ve ahlakını olumsuz etkiliyor.

        Ebeveynler her ne kadar çocuklarını zararlı içeriklerden korumak için uğraşsa da "çocuklar" için videolar çektiği iddia edilen bazı YouTube hesapları, ahlaksızlığı normalleştirmeye çalışıyor ve çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor.

        5 MİLYONA YAKIN ABONE
        YouTube'da yayın yapan Dila Kent, bu hesaplardan sadece biri... 5 milyona yakın abonesi bulunan Dila Kent isimli hesapta yayımlanan bazı videolar çocuklar tarafından 1,5 milyon izlenmeye ulaşıyor.

        Youtube kanalındaki bazı videolarda ise ahlaksızlığın normalleştirildiği görülüyor.

            İNCE İNCE İŞLİYOR
            Dila Kent'in bir videoda, "Kucağına attı kızı farkında mısın?", "Kızı tek seferde soy", "Hayır o güzel kızı…" "Öptü, bir şey yapmadı tamam" ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı ince ince işlediği görüldü.

            Söz konusu video 2 milyona yakın görüntülenme aldı.

            TEPKİLER ÇIĞ GİBİ!
            Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, bu duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar söz konusu rezil görüntüleri ve Dila Kent'in üslubunu eleştirdi.

            Bazı vatandaşlar da ebeveynlere "Dikkat çocuklarımızı koruyalım" çağrısında bulundu.

            Paylaşılan tepkilerden bazıları şu şekilde:
            Genç temiz beyinler erkenden yıkanıyor...

                Yaşınıza başınıza uygun bir iş yapın...

                Yavaş yavaş alttan algı veriyorlar...

                Çocuklar için çok tehlikeli bir kanaldır...
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                    Haberler Yaşam Hedefleri çocuklar! Youtube'de rezil videolar... Dila Kent kanalındaki paylaşımlar ebeveynleri ayağa kaldırdı
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