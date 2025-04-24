Yoshinori Moriwaki’den İstanbul depremi için kritik tarih! 1766 sonrası şimdi de 2023-2025 mi?

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den çarpıcı açıklamalar geldi.
"KANIM DONDU" DEDİRTEN TARİHİ DETAY: 1766 + 257 = 2023
Depremin zamanlamasıyla ilgili dikkat çeken bir noktaya parmak basan Moriwaki, İstanbul'un deprem tarihindeki 1509 ve 1766 depremlerine dikkat çekti. "1766'dan bu yana 257 yıl geçti. 1509 ve 1766 arasında da aynı süre var. Bu, Marmara'daki enerji birikiminin zamanının dolduğuna işaret ediyor olabilir" dedi.
"Bu kadar net bir zaman dilimiyle karşı karşıya olmak, işin ciddiyetini artırıyor" diyen Moriwaki, İstanbul'da beklenen büyük depremin henüz yaşanmadığını ve her geçen gün bu büyük depreme bir adım daha yaklaşıldığını belirtti.
Silivri açıklarında yaşanan 6.2'lik depremin Orta Marmara Çukuru üzerinde gerçekleştiğini vurgulayan Moriwaki, bu bölgenin 1999 İzmit Depremi'nden sonra ciddi baskı altında olduğunu söyledi.
"1999 depreminde İzmit Fayı kırıldı ama Orta Marmara Fayı'nda bir rahatlama olmadı. Hâlâ enerji birikiyor ve bu enerjinin boşalması kaçınılmaz."
Moriwaki'ye göre Marmara Bölgesi'nde önümüzdeki 30 yıl içinde büyük bir depremin gerçekleşme ihtimali yüzde 60. Bu oran, Tokyo gibi yüksek deprem riski taşıyan şehirlerle neredeyse aynı seviyede.
"TSUNAMİ TEHLİKESİ VAR AMA FELAKET BOYUTUNDA DEĞİL"
Kamuoyunda sıkça tartışılan bir diğer konu ise Marmara'da olası bir tsunami tehlikesi. Moriwaki, okyanus kıyılarındaki büyük tsunamilerin aksine Marmara'da en fazla 1 metrelik dalgalar oluşabileceğini, bu dalgaların da ancak en kötü senaryoda 3 metreye kadar çıkabileceğini ifade etti.
"Bu tür bir dalga bile bir insanı sürüklemeye yeter. Yüzerek kurtulmak zor, ama bir ağaca ya da yapıya tutunmak hayat kurtarabilir" dedi.
"İSTANBUL'DA EN ÇOK AVCILAR VE BÜYÜKÇEKMECE HİSSETTİ"
Yumuşak zeminli bölgelerin depremi daha şiddetli hissettiğini belirten Moriwaki, özellikle Avcılar, Büyükçekmece ve Yeşilköy gibi sahil semtlerinde riskin daha yüksek olduğunu söyledi. Buna karşın Taksim gibi zemini sağlam bölgelerde, yapıların eski olması dezavantaj oluştursa da deprem etkisinin daha az hissedildiğini belirtti.
"Depremde en önemli konu zemin. Bina çürük olabilir ama sağlam zemindeyse yine de ayakta kalabilir" diyen Moriwaki, zemin etüdü yapılmadan hiçbir yapı inşa edilmemesi gerektiğini vurguladı.
"KENTSEL DÖNÜŞÜM HIZLANDIRILMALI, KAÇAK YAPILARA GEÇİT VERİLMEMELİ"
Moriwaki, Türkiye'deki yapı stoğunun yarısından fazlasının ruhsatsız ve denetimsiz olduğunun altını çizerek, devletin ve yerel yönetimlerin bu konuya acil olarak eğilmesi gerektiğini ifade etti.
"Japonya'da insanlar kurallardan önce bilinçle hareket ediyor. Türkiye'de de bu bilinci oluşturmalıyız" şeklinde konuşan Moriwaki, kentsel dönüşümün hızlandırılmasının hayati önemde olduğunu belirtti.
"YAŞAM ÜÇGENİ, ÇİKOLATA VE DÜDÜK: EN BASİT ÖNLEMLER HAYAT KURTARIR"
Moriwaki'nin açıklamaları yalnızca fay hatları ve yapı güvenliğiyle sınırlı kalmadı. Kişisel hazırlığın da hayati önem taşıdığını belirten uzman, yaşam üçgeni oluşturulması, su ve çikolata bulundurulması, bir düdük taşınması gibi temel adımların deprem sonrası hayatta kalma şansını büyük ölçüde artırabileceğini söyledi.
"İnsan vücudu 72 saat susuz yaşayabilir ama küçük bir su şişesi, biraz bal ya da çikolata hayat kurtarır. Maske yoksa, çarşafla ağız kapatılabilir. Bunları yatağınızın yanındaki çekmecede hazır tutun."
"ARTÇILAR DEVAM EDEBİLİR, ÖNÜMÜZDEKİ 1 HAFTA KRİTİK"
Son olarak Moriwaki, 6.2'lik depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların bir hafta boyunca devam edebileceği konusunda uyardı.
"Her büyük depremin ardından artçılar olur. Bu süreçte dikkatli olunmalı, panik yapılmamalı ancak tedbirler artırılmalıdır."