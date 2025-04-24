Prof. Dr. Osman Bektaş'dan açıklama: “Daha Büyük Bir Deprem Öngörmüyoruz”

"Fay bu bölgede orta büyüklükteki bir deprem enerjisinden daha fazlasını biriktirmiyor. Bu özelliğe 'krip' yani sürüklenme deniyor. 7'den büyük bir deprem potansiyeli İzmit ve Trakya kollarında var, ancak Marmara'nın orta kesimi bu kapasiteye sahip değil."

Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi'nde yaşanan 6.2'lik depremin, bölgenin jeolojik yapısı göz önüne alındığında "olabilecek en büyük deprem " olduğunu söyledi. Bektaş'a göre bu bölgede fay hattı, büyük deprem enerjisi biriktirebilecek nitelikte değil:

🧱 "ŞİDDET 7-8-9 HİSSEDİLEBİLİR AMA..."

Depremin büyüklüğünün 6.2 olmasına rağmen bazı bölgelerde 7-8, hatta 9 şiddetinde hissedildiğini belirten Bektaş, bu farkın özellikle zemin türü ve yapı kalitesiyle ilgili olduğunu vurguladı: