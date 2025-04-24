İzmir depremini 14 gün önce bildi! Ahmet Ercan: "Büyük İstanbul depremi 2045'ten önce olmaz"

Prof. Ercan, 2021 yılında yaptığı değerlendirmede İstanbul'da 2045'ten önce büyük bir deprem beklemediğini söylemişti.

🔹 "2045'TEN ÖNCE OLURSA ŞAŞIRTICI OLUR" Sözcü gazetesine verdiği röportajda konuşan Prof. Dr. Ercan, Kuzey Marmara fay hattında 7.3 büyüklüğüne kadar çıkabilecek bir depremin ancak 2045 yılına kadar oluşmasının beklenmediğini belirtmişti. Ercan, "Beklenen Kuzey Marmara depremi 2045'ten önce olursa bu bilimsel olarak şaşırtıcı olur" ifadelerini kullanmıştı.

🔹 "HER AN DEPREM OLABİLİR DEMEK BİLİME AYKIRI" Deprem konusunda yapılan bazı açıklamalara eleştiri getiren Prof. Dr. Ercan, "Deprem bilimci olanlar, her an deprem olabilir demez. Bu, bilimsellikten uzak bir ifadedir. İnsanları korkutarak eğitemezsiniz" sözleriyle toplumsal kaygının gereksiz yere artırıldığını savunmuştu.

🔹 BÜYÜK KIRILMA BEKLENTİSİ: YASSIADA – ŞARKÖY HATTI Prof. Ercan, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içindeki batı segmentinde, Yassıada'dan başlayarak Şarköy'e kadar uzanacak bir kırılmanın en muhtemel senaryo olduğunu dile getirmişti. Bu durumda meydana gelebilecek depremin büyüklüğünün 7.3'ü geçmeyeceğini ifade etmişti.