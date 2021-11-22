Yörük kızı Müslüme'nin ölümü hakkında flaş gelişme! Gözaltındaki aile aile hakkında adli tıp raporu...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce aranan Mersin'deki Yörük kızı Müslüme'nin ölümü hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Müslüme'nin şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan annesi Selvi ve babası Mehmet Yağal'ın da aralarında bulunduğu aile üyeleri, sağlık kontrolünden geçirildi. Tekrar karakola götürülen aile hakkında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora göre işlem yapılacağı bildirildi. Öte yandan gelen son dakika haberine göre, Mersin' in Gülnar ilçesi'nde Müslüme Yağal' ın ölümüyle ilgili gözaltındaki aile fertlerinden 8 kişinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.
22.11.2021 17:24
- Son Güncelleme: 22.11.2021 17:39
Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın (3) şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan annesi Selvi ve babası Mehmet Yağal'ın da aralarında bulunduğu aile üyeleri, sağlık kontrolünden geçirildi.
Tekrar karakola götürülen aile hakkında, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora göre işlem yapılacağı bildirildi.
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için 10 Kasım'da Gülnar ilçesi 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen 7 çocuklu Yağal ailesinin 6'ncı çocuğu Müslüme, saat 17.00 sıralarında ortadan kayboldu.
En son çadır kurdukları alanın yanında oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.