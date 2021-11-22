Ankara-Sivas arasını 12 saatten 2 saate düşürecek yüksek hızlı tren hattı projesinin yüzde 95’i tamamlandı

Yaklaşık 10 milyar TL'ye mal olacak olan proje kapsamında, performans testleri devam ediyor. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen projede, yapılan toplam 903 adet sanat yapısından, 49 adet tünel, 53 adet viyadük, 217 adet alt/üst geçit, 611 adet köprü/menfez inşa edildi.