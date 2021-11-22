Ankara-Sivas arasını 12 saatten 2 saate düşürecek yüksek hızlı tren hattı projesinin yüzde 95’i tamamlandı
Ankara-Sivas arasındaki ulaşımı 12 saatten, 2 saate düşürecek yüksek hızlı tren hattı projesinin yüzde 95'i tamamlandı. Yaklaşık 10 milyar TL'ye mal olacak tren hattı, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere 8 istasyona yolcu ulaştıracak.
22.11.2021 16:27
- Son Güncelleme: 22.11.2021 16:28
Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı (YHT) projesinde çalışmalar devam ediyor. Ankara-Sivas arasındaki ulaşımı 12 saatten, 2 saate düşürecek olan projede çalışmalar yüzde 95 seviyesine ulaştı.
108 milyon metreküp kazı, 29 milyon metreküp dolgu yapıldı. Yüksek hızlı tren hattı tamamlandığında Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmağdeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere 8 istasyona yolcu ulaştıracak.