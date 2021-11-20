Yörük kızı Müslüme öldürüldü mü? Katili kim? Acı haber sonrası sır perdesini aralayacak soru: Tepeye kim çıkardı?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme Yağal'ın cansız bedeni ailesinin çadır kurduğu mevkiye 7 kilometrede mesafe ve 500 metre yükselikteki bir tepede bulundu. Karaağaç bölgesinde çalılıklar arasında cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin yürek yakan ölümü sonrası akıllarda bir çok soru işareti kaldı. Küçük Müslüme'yi tepeye kim çıkardı? Baba Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması sonrası soruşturma genişletildi. Müge Anlı da canlı yayında Müslüme'nin ölümünün şüpheli bulduğunu örnekler vererek dikkat çekmişti. Öte yandan Müslüme'nin cenazesi ablası ve dayısı tarafından teslim alındı. İşte Müslüme Yağal olayındaki son gelişmeler.
20.11.2021 11:49
- Son Güncelleme: 20.11.2021 12:02
ATV'nin milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce araştırdığı 2,5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal olayında Türkiye'yi sarsan acı haber geldi. 10 gün boyunca didik didik aranan kayıp Müslüme Yağal'ın masum bedeni bir çalılık arasında bulundu.
Tüm aramalara rağmen küçük kızı bulamayan aile, jandarmayı arayarak yardım istedi. Müslüme Yağal'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına aldı.