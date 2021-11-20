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Haberler Güncel Yörük kızı Müslüme öldürüldü mü? Katili kim? Acı haber sonrası sır perdesini aralayacak soru: Tepeye kim çıkardı?

Yörük kızı Müslüme öldürüldü mü? Katili kim? Acı haber sonrası sır perdesini aralayacak soru: Tepeye kim çıkardı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir aranan 2,5 yaşındaki kayıp Yörük kızı Müslüme Yağal'ın cansız bedeni ailesinin çadır kurduğu mevkiye 7 kilometrede mesafe ve 500 metre yükselikteki bir tepede bulundu. Karaağaç bölgesinde çalılıklar arasında cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin yürek yakan ölümü sonrası akıllarda bir çok soru işareti kaldı. Küçük Müslüme'yi tepeye kim çıkardı? Baba Yağal'ın "Husumetlilerimiz var" açıklaması sonrası soruşturma genişletildi. Müge Anlı da canlı yayında Müslüme'nin ölümünün şüpheli bulduğunu örnekler vererek dikkat çekmişti. Öte yandan Müslüme'nin cenazesi ablası ve dayısı tarafından teslim alındı. İşte Müslüme Yağal olayındaki son gelişmeler.

20.11.2021 11:49 - Son Güncelleme: 20.11.2021 12:02
Yörük kızı Müslüme öldürüldü mü? Katili kim? Acı haber sonrası sır perdesini aralayacak soru: Tepeye kim çıkardı?

ATV'nin milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerce araştırdığı 2,5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal olayında Türkiye'yi sarsan acı haber geldi. 10 gün boyunca didik didik aranan kayıp Müslüme Yağal'ın masum bedeni bir çalılık arasında bulundu.

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Yörük kızı Müslüme öldürüldü mü? Katili kim? Acı haber sonrası sır perdesini aralayacak soru: Tepeye kim çıkardı?

2,5 yaşındaki kız çocuğu ailesiyle ikamet edecekleri çadır önünde oyun oynarken bir anda ortadan kaybolmuştu. Türkiye, günlerce "Müslüme bulundu mu", "Müslüme öldü mü, öldürüldü mü" sorulara cevap aradı.

Yörük kızı Müslüme öldürüldü mü? Katili kim? Acı haber sonrası sır perdesini aralayacak soru: Tepeye kim çıkardı?

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00 sıralarında kızlarının kaybolduğunu fark etti.

Yörük kızı Müslüme öldürüldü mü? Katili kim? Acı haber sonrası sır perdesini aralayacak soru: Tepeye kim çıkardı?

Tüm aramalara rağmen küçük kızı bulamayan aile, jandarmayı arayarak yardım istedi. Müslüme Yağal'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ortaya atılan tüm iddiaları mercek altına aldı.

Yörük kızı Müslüme öldürüldü mü? Katili kim? Acı haber sonrası sır perdesini aralayacak soru: Tepeye kim çıkardı?

Müslüme'nin kaybolduğu yere hiç getirilmediği yönündeki iddia, görgü tanıklarının ifadesi ile çürütüldü. Bir taş üzerinde saptanan kan lekesinden alınan numune ise analiz için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, aile üyelerinden de kan örneği alındı.

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