Yörük kızı Müslüme öldürüldü mü? Katili kim? Acı haber sonrası sır perdesini aralayacak soru: Tepeye kim çıkardı?

Müslüme'nin kaybolduğu yere hiç getirilmediği yönündeki iddia, görgü tanıklarının ifadesi ile çürütüldü. Bir taş üzerinde saptanan kan lekesinden alınan numune ise analiz için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, aile üyelerinden de kan örneği alındı.