Devlet milletinin yanında! Erzurum'da depremzedelere çadır, soba ve gıda desteği
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, dün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde evleri hasar görenler için AFAD ve Büyükşehir Belediyesi tarafından çadırlar kuruldu. Gece boyunca devam eden çadır kurma işleminin ardından depremzedelere ısınmaları için soba verilirken, gıda kolileri dağıtıldı. Kızılay ekipleri de sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.
20.11.2021 10:01
- Son Güncelleme: 20.11.2021 10:01
Jandarma, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve diğer görevliler, gece boyunca çadır kurulumunda görev aldı.