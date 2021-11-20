Vav TV İzle
Haberler Güncel Devlet milletinin yanında! Erzurum'da depremzedelere çadır, soba ve gıda desteği

Devlet milletinin yanında! Erzurum'da depremzedelere çadır, soba ve gıda desteği

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde, dün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde evleri hasar görenler için AFAD ve Büyükşehir Belediyesi tarafından çadırlar kuruldu. Gece boyunca devam eden çadır kurma işleminin ardından depremzedelere ısınmaları için soba verilirken, gıda kolileri dağıtıldı. Kızılay ekipleri de sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

DHA
20.11.2021 10:01 - Son Güncelleme: 20.11.2021 10:01
Devlet milletinin yanında! Erzurum’da depremzedelere çadır, soba ve gıda desteği

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde dün saat 15.40'ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Alaca Mahallesi'nde 10, Duatepe Mahallesi'nde 11, Kındağut ve Kayabaşı mahallelerinde 2, Topçu Mahallesi'nde 20 olmak üzere toplam 45 evde ağır hasar oluştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Devlet milletinin yanında! Erzurum’da depremzedelere çadır, soba ve gıda desteği

Evlerine giremeyen depremzedeler için AFAD İl Müdürlüğü tarafından tahsis edilen 65 çadır, gece TIR'la ilçeye getirilerek, depremzedelere dağıtıldı.

Devlet milletinin yanında! Erzurum’da depremzedelere çadır, soba ve gıda desteği

Jandarma, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve diğer görevliler, gece boyunca çadır kurulumunda görev aldı.

Devlet milletinin yanında! Erzurum’da depremzedelere çadır, soba ve gıda desteği

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü mahallelerde evlerine giremeyenler, yaktıkları ateşin başında bekledi.

Devlet milletinin yanında! Erzurum’da depremzedelere çadır, soba ve gıda desteği

AFAD tarafından depremzedelere ısınmaları için sobalar sağlandı.

SON DAKİKA