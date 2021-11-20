Devlet milletinin yanında! Erzurum’da depremzedelere çadır, soba ve gıda desteği

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde dün saat 15.40'ta meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde Alaca Mahallesi'nde 10, Duatepe Mahallesi'nde 11, Kındağut ve Kayabaşı mahallelerinde 2, Topçu Mahallesi'nde 20 olmak üzere toplam 45 evde ağır hasar oluştu.