Yorgun ve depresif hissetmeye son! Stresi düşürüyor

Gün içinde tüketilen besinler ruh sağlığını büyük oranda etkiliyor. Sağlıklı planlanan öğünler ve besleyiciliği yüksek olan doğal lifli gıdalar vücudu gün boyu dinç tutuyor. Öte yandan uzmanlara göre bazı yiyeceklerin anksiyeteye ve kaygı bozukluğuna iyi geldiği ifade ediliyor. Vücudun hormon dengesini koruyup stres seviyelerini dengeleyen 8 yiyeceği bir araya getirdik. Dilerseniz listeye yakından göz atalım. İşte anksiyeteye iyi gelen o yiyecekler...

Anksiyeteye savaş açan yiyeceklerin başında "kuşkonmaz" geliyor. Genellikle et ve balık yemeklerinin yanına fazlasıyla yakışan kuşkonmaz strese iyi gelen yiyecekler arasında bir numara diyebiliriz. Öte yandan kuşkonmaz depresyon gibi ciddi sorunlara sebep olabilen folik asit bakımından oldukça zengin bir besin. Faydaları saymakla bitmeyen bu besini günlük öğün tablonuza ekleyebilirsiniz.

Maydonoz

Maydanoz, güçlü antioksidan özellikleriyle dikkat çeken bir besin. Stres, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal bozukluklarla bağlantılı birçok hastalığın temelinde iyileştirici etkiye sahip. Araştırmalar antioksidan bakımından zengin bir beslenmenin stres ve anksiyete ile başa çıkmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca maydanozun kronik stres yaşayan bireylerde sık görülen iltihaplanmayı azaltmaya destek olduğu da belirtiliyor. Bu nedenle sağlıklı bir diyetin eşlikçisi olarak maydanoz tüketmek ruhsal sağlığı desteklemek açısından faydalı olabilir.