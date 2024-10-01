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Yorgun ve depresif hissetmeye son! Stresi düşürüyor

Sürekli yorgun hissetmek ve depresif ruh hali günümüzde en sık duyduğumuz şikayetler arasında. Hal böyle olunca verimsiz bir gün geçirmek kaçınılmaz oluyor. Ancak sağlıklı bir beslenme planı olumsuz duygularla başa çıkma sürecinde önemli rol oynayabilir. Şimdi paylaşacağımız besinler anksiyeteyi azaltırken ruh halimizi de iyileştirmeye yardımcı oluyor.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:38 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:36
Yorgun ve depresif hissetmeye son! Stresi düşürüyor

Gün içinde tüketilen besinler ruh sağlığını büyük oranda etkiliyor. Sağlıklı planlanan öğünler ve besleyiciliği yüksek olan doğal lifli gıdalar vücudu gün boyu dinç tutuyor. Öte yandan uzmanlara göre bazı yiyeceklerin anksiyeteye ve kaygı bozukluğuna iyi geldiği ifade ediliyor. Vücudun hormon dengesini koruyup stres seviyelerini dengeleyen 8 yiyeceği bir araya getirdik. Dilerseniz listeye yakından göz atalım. İşte anksiyeteye iyi gelen o yiyecekler...

Yorgun ve depresif hissetmeye son! Stresi düşürüyor

Kuşkonmaz

Anksiyeteye savaş açan yiyeceklerin başında "kuşkonmaz" geliyor. Genellikle et ve balık yemeklerinin yanına fazlasıyla yakışan kuşkonmaz strese iyi gelen yiyecekler arasında bir numara diyebiliriz. Öte yandan kuşkonmaz depresyon gibi ciddi sorunlara sebep olabilen folik asit bakımından oldukça zengin bir besin. Faydaları saymakla bitmeyen bu besini günlük öğün tablonuza ekleyebilirsiniz.

Yorgun ve depresif hissetmeye son! Stresi düşürüyor

Maydonoz

Maydanoz, güçlü antioksidan özellikleriyle dikkat çeken bir besin. Stres, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal bozukluklarla bağlantılı birçok hastalığın temelinde iyileştirici etkiye sahip. Araştırmalar antioksidan bakımından zengin bir beslenmenin stres ve anksiyete ile başa çıkmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca maydanozun kronik stres yaşayan bireylerde sık görülen iltihaplanmayı azaltmaya destek olduğu da belirtiliyor. Bu nedenle sağlıklı bir diyetin eşlikçisi olarak maydanoz tüketmek ruhsal sağlığı desteklemek açısından faydalı olabilir.

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