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Yola çıktılar! 14 bin asker yardım için Türkiye'ye geliyorlar!

Türkiye, Fırat'ın doğusuna yapacağı Barış Pınarı harekatının hazırlıklarını tamamladı. Harekata ÖSO'dan da destek geldi. Suriye'deki rejime karşı muhalif grupların ÖSO öncülüğünde oluşturduğu Suriye Milli Ordusuna bağlı 14 bin asker, Türkiye'nin sınırlarını koruma amacıyla Fırat'ın doğusuna yapmaya hazırlandığı harekata yardım için Türkiye'ye geliyorlar.

09.10.2019 08:27 - Son Güncelleme: 09.10.2019 08:27
Yola çıktılar! 14 bin asker yardım için Türkiye'ye geliyorlar!

Suriye Milli Ordusuna bağlı Hamza Tümeni askerleri, olası harekat öncesi Türkiye'ye hareket etti.

Yola çıktılar! 14 bin asker yardım için Türkiye'ye geliyorlar!

Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.

Yola çıktılar! 14 bin asker yardım için Türkiye'ye geliyorlar!

Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası harekat için günlerdir hazırlanan Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeni askerleri, son içtimalarını yaparak Suriye'den Türkiye'ye hareket etti. Ağır silahlarla donatılan Hamza Tümeni Özel Kuvvetleri, otobüsler ile mühimmat yüklü TIR'lar ile Şanlıurfa'ya doğru yola çıktı.

Yola çıktılar! 14 bin asker yardım için Türkiye'ye geliyorlar!

Ceylanpınar'da konuşlanacak Milli Ordu'ya bağlı Hamza Tümeninde görevli 14 bin askerin peyderpey harekata katılacağı öğrenildi.

Yola çıktılar! 14 bin asker yardım için Türkiye'ye geliyorlar!
Yola çıktılar! 14 bin asker yardım için Türkiye'ye geliyorlar!
Yola çıktılar! 14 bin asker yardım için Türkiye'ye geliyorlar!
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