GaleriGüncel

Komandolardan nefes kesen savaş provası! Düşmanlara gözdağı verdiler

Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinden birine ev sahipliği yapan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, mavi bereli komandolar zorlu şartlara alışmak için ciddi bir eğitim görüyor. Komandolar buradaki eğitimleri sırasında yerli silah ve mühimmatlar ile operasyonel faaliyetlerde bulunuyor. Mehmetçik nefes kesen savaş provasında 6 kategori 127 parkurda psikolojik ve fiziki dayanıklılık testinden tam puan alarak geçti.

08.10.2019 13:14 - Son Güncelleme: 08.10.2019 13:48
Komandolardan nefes kesen savaş provası! Düşmanlara gözdağı verdiler

Günümüz muharebe ortamının yiğit savaşçıları, mavi bereli komandolar, eğitimlerine yuvaları olan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında devam ediyor.

Komandolardan nefes kesen savaş provası! Düşmanlara gözdağı verdiler

Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında yer alan merkezde komandolar eğitimlerini; çok yönlü olarak her türlü tehdit ortamına hazırlıklı olacak şekilde, hava ve arazi şartlarına, yılmadan, yorulmadan, en üst seviyedeki görev bilinci ile sürdürüyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Komandolardan nefes kesen savaş provası! Düşmanlara gözdağı verdiler

Türkiye ve yurt dışında düzenledikleri operasyonlarla düşmanın korkulu rüyası haline gelen Türk ordusunun en önemli unsurlarından komandolar, operasyonel faaliyetler öncesi zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor.

Komandolardan nefes kesen savaş provası! Düşmanlara gözdağı verdiler

"6 KATEGORİ,127 PARKUR"
Karaburun Özel Eğitim Merkez Komutanlığında içinde su, kara, dağcılık olmak üzere 6 kategoride 127 zorlu parkurda, komandolar psikolojik dayanıklılıklarını en üst seviyeye çıkarak şekilde eğitim görüyor.

Komandolardan nefes kesen savaş provası! Düşmanlara gözdağı verdiler

Konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde mavi bereli komandolar, dikenli tel altında sürünme, muhabere ortamından yaralı taşıma, tazyikli su altında kütük taşıma ve yanan bir suyun altından dalış yaparak geçti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 8. yıl dönümü…
Başkan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan’ın vefatının 8. yıl dönümü…