Komandolardan nefes kesen savaş provası! Düşmanlara gözdağı verdiler

Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinden birine ev sahipliği yapan Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, mavi bereli komandolar zorlu şartlara alışmak için ciddi bir eğitim görüyor. Komandolar buradaki eğitimleri sırasında yerli silah ve mühimmatlar ile operasyonel faaliyetlerde bulunuyor. Mehmetçik nefes kesen savaş provasında 6 kategori 127 parkurda psikolojik ve fiziki dayanıklılık testinden tam puan alarak geçti.

08.10.2019 13:14 - Son Güncelleme: 08.10.2019 13:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





