YKS’ye giren gençlerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na 1 TL’lik tazminat davası!
YKS'ye saatler kala CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen SÖZCÜ, T24, Birgün, Cumhuriyet ve türevi çukur medyanın baş aktörleri tarafından ortaya atılan "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" şeklindeki iddianın kirli bir algı operasyonu olduğu ortaya çıkmıştı. Gün içinde yalanı açıkça devam ettiren çukur medyasından özür mesajları gelirken CHP'li Kılıçdaroğlu'nun özür dilememesine sosyal medyadan tepki yağmıştı. Son dakika haberine göre üniversite sınavına giren gençler, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 1 liralık manevi tazminat davası açtı.
Gençlerin, Kılıçdaroğlu'nun bu haberle ilgili yaptığı açıklamadan rahatsız olduğunu belirten Aslan, "Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar bariz bir yalana inanması ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız." diye konuştu.
Aslan, gençlerin Kılıçdaroğlu'ndan özür beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"ÖzürDileKılıçdaroğlu etiketiyle Twitter gündemine girerek yüzlerce paylaşımla sesimizi duyurduğumuzu düşünürken Sayın Kılıçdaroğlu, yine şaşırtmayarak skandal bir açıklamayla biz gençleri 'trol' olarak nitelendirme cüretini kendisinde bulmuş ve bizleri görmezden gelmiştir.