YKS’ye giren gençlerden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na 1 TL’lik tazminat davası!

Gençlerin, Kılıçdaroğlu'nun bu haberle ilgili yaptığı açıklamadan rahatsız olduğunu belirten Aslan, "Bu algının oluşturulması tamamen kötü niyet taşımakla beraber, sınavlarına sadece bir gece kalmış arkadaşlarımızın zihinlerini allak bullak etmeye yetmiştir. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar bariz bir yalana inanması ve bunu biz gençlerin sınavına bir gün kala siyaset malzemesine dönüştürmesini unutmayacağız." diye konuştu.