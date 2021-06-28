SON DAKİKA: Gökbey helikopterinin 3. prototipi ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi

Son dakika haberleri... CHP, bir yandan hızla heykel açılışlarına devam ederken Türkiye, AK Parti öncülüğünde teknoloji alanında üst üste başarılı sonuçlara imza atıyor. Yerli ve milli helikopter Gökbey, prototipi bir adımı daha başarıyla geçti. Gökbey'in 3. prototipi deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

28.06.2021 14:33 - Son Güncelleme: 28.06.2021 15:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





