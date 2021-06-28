SON DAKİKA: Gökbey helikopterinin 3. prototipi ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
Son dakika haberleri... CHP, bir yandan hızla heykel açılışlarına devam ederken Türkiye, AK Parti öncülüğünde teknoloji alanında üst üste başarılı sonuçlara imza atıyor. Yerli ve milli helikopter Gökbey, prototipi bir adımı daha başarıyla geçti. Gökbey'in 3. prototipi deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
28.06.2021 14:33
- Son Güncelleme: 28.06.2021 15:07
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşunun başarılı şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik." ifadesini kullandı.
Demir, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşunun başarılı şekilde gerçekleştiğini bildiren Demir, "Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik." değerlendirmesinde bulundu.
Demir, paylaşımında helikopterin kalkış ve iniş görüntülerinin yer aldığı bir videoya da yer verdi.