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Marmaris'te yanan ormanlık alan denizden görüntülendi! En kısa sürede ağaçlandırılacak

Son dakika... Muğla'nın Marmaris ilçesinde otellere yakın ormanlık bölgede çıkan yangınında zarar gören alan, denizden görüntülendi. Ekiplerin bölgede gece boyunca sürdürdüğü soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından günün ağarmasıyla alevlerin neden olduğu tahribatın boyutu da gözler önüne serildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanın en kısa sürede ağaçlandırılacağını açıklamıştı.

28.06.2021 13:18 - Son Güncelleme: 28.06.2021 13:19
Marmaris'te yanan ormanlık alan denizden görüntülendi! En kısa sürede ağaçlandırılacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otellere yakın ormanlık bölgede çıkan yangınında zarar gören alan, denizden görüntülendi.

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Marmaris'te yanan ormanlık alan denizden görüntülendi! En kısa sürede ağaçlandırılacak

Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Marmaris'in İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın 11 helikopter, onlarca arazöz ve yüzlerce orman işçisiyle itfaiye erinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Marmaris'te yanan ormanlık alan denizden görüntülendi! En kısa sürede ağaçlandırılacak

Ekiplerin bölgede gece boyunca sürdürdüğü soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından günün ağarmasıyla alevlerin neden olduğu tahribatın boyutu da gözler önüne serildi.

Marmaris'te yanan ormanlık alan denizden görüntülendi! En kısa sürede ağaçlandırılacak

Doğa harikası bölgede adete kara bir leke olarak beliren yanan alan denizden görüntülendi. Denizden bakıldığında alevlerin beş yıldızlı otellerin bulunduğu alana az bir mesafe kala kontrol altına alındığı dikkati çekti.

Marmaris'te yanan ormanlık alan denizden görüntülendi! En kısa sürede ağaçlandırılacak

Öte yandan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.