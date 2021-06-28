Marmaris'te yanan ormanlık alan denizden görüntülendi! En kısa sürede ağaçlandırılacak
Son dakika... Muğla'nın Marmaris ilçesinde otellere yakın ormanlık bölgede çıkan yangınında zarar gören alan, denizden görüntülendi. Ekiplerin bölgede gece boyunca sürdürdüğü soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından günün ağarmasıyla alevlerin neden olduğu tahribatın boyutu da gözler önüne serildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanın en kısa sürede ağaçlandırılacağını açıklamıştı.
28.06.2021 13:18
- Son Güncelleme: 28.06.2021 13:19