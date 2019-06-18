YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite tercihleri ne zaman? YKS puan hesaplama nasıl yapılır?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite sınavı olan YKS 15-16 Haziran'da gerçekleştirildi. Milyonlarca adayın katılım sağladığı YKS'nin ardından sonuç ve tercih dönemi için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? YKS puan hesaplama nasıl yapılır?
18.06.2019 11:47
- Son Güncelleme: 18.06.2019 11:47
YKS sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite hayali ile uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler, 15-16 Haziran'da sınavda ter döktü. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için sınav sorularını yanıtlayan öğrenciler, sonuçlar için bekleyişe geçti. ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite tercihleri ne zaman? YKS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...
YKS SORULARI VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
15-16 Haziran'da yapılan YKS oturumlarının (TYT, AYT, YDT) soruları ve cevapları erişime açıldı.
Öğrenciler ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden soru ve cevaplara ulaşabilecek.
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