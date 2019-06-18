YKS sonuçları için geri sayım başladı. Üniversite hayali ile uzun süredir sınava hazırlanan öğrenciler, 15-16 Haziran'da sınavda ter döktü. İstediği üniversiteye yerleşebilmek için sınav sorularını yanıtlayan öğrenciler, sonuçlar için bekleyişe geçti. ÖSYM tarafından yayınlanan takvim ile birlikte sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu. Peki, YKS TYT AYT sonuçları ne zaman açıklanır? Üniversite tercihleri ne zaman? YKS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...