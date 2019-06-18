2019 YKS TYT soruları ve cevapları burada! Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri cevap anahtarı

YKS oturumları 15-16 Haziran'da tamamlandı. ÖSYM tarafından oturumlar tamamlanır tamamlanmaz sorular ve cevap anahtarları erişime açıldı. 15 Haziran'da gerçekleştirilen YKS'nin lk oturumu TYT'nin tüm soruları ve cevaplarına haberimizden ulaşabilirsiniz. TYT'de toplam 125 soru yer aldı. Türkçe'den 40, Sosyal Bilimler'den 25, Temel Matematik'ten 40 ve Fen Bilimleri'nden 20 soru adaylara yönetildi. İşte 2019 YKS TYT soruları ve cevap anahtarı...