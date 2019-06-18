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Başkan Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada yaptığı açıklamada "Şiirlere de konu olan bir yer. İstanbul'dan Üsküdar, Üsküdar'dan da İstanbul nasıl gözüküyor diye merak edilince Nakkaştepe'ye gelmek gerekiyor. Nakkaşların yeri de ilham kaynağı olarak burası. Çok çok önemli" dedi.

18.06.2019 01:28 - Son Güncelleme:
Başkan Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi

Başkan Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaret etti.

Başkan Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi

Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'ndan Nakkaştepe Millet Bahçesi'ne geldi. Vatandaşların yoğun sevgi gösterileri eşliğinde bahçede yürüyen Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.

Başkan Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi

Erdoğan, vatandaşlarla sık sık hatıra fotoğrafı çektirirken, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni açıldıktan sonra ilk kez ziyaret ettiğini dile getirdi.

Başkan Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi

İstanbul'un ve Boğaz'ın bahçeden çok güzel şekilde göründüğünü dile getiren Erdoğan, "Boğaz böyle dört dörtlük köprüyle beraber tüm İstanbullulara ağırlıklı olarak da Üsküdarlılara hitap ediyor. Üsküdar zaten Anadolu Yakası'nda İstanbul'un gezmeye, görmeye değer bir ilçesi. Şiirlere de konu olan bir yer. İstanbul'dan Üsküdar, Üsküdar'dan da İstanbul nasıl gözüküyor diye merak edilince Nakkaştepe'ye gelmek gerekiyor. Nakkaşların yeri de ilham kaynağı olarak burası. Çok çok önemli." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi

Ziyaretinde Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

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