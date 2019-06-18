Başkan Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni gezdi

İstanbul'un ve Boğaz'ın bahçeden çok güzel şekilde göründüğünü dile getiren Erdoğan, "Boğaz böyle dört dörtlük köprüyle beraber tüm İstanbullulara ağırlıklı olarak da Üsküdarlılara hitap ediyor. Üsküdar zaten Anadolu Yakası'nda İstanbul'un gezmeye, görmeye değer bir ilçesi. Şiirlere de konu olan bir yer. İstanbul'dan Üsküdar, Üsküdar'dan da İstanbul nasıl gözüküyor diye merak edilince Nakkaştepe'ye gelmek gerekiyor. Nakkaşların yeri de ilham kaynağı olarak burası. Çok çok önemli." diye konuştu.