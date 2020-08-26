YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite YKS tercih sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları milyonlarca öğrencinin ve ailesinin gündeminde yer alıyor. 2020 YKS tercih dönemi 14 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Günlerdir büyük bir heyecanla tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar ÖSYM son dakika duyurularını yakından takip ediyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada üniversite tercih sonuçlarının 24-28 Ağustos tarihleri arasında duyurulacağı açıklanmıştı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte konuyla ilgili son bilgiler…
YKS tercih sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 2020 YKS tercihleri 14 Ağustos'ta tamamlandı ve heyecanlı bekleyiş başladı. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla adaylar hangi üniversiteye yerleştiğini öğrenebilecek. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan adaylar ÖSYM'ye çağrı yapıyor ve sonuçların açıklanmasını istiyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
14 Ağustos'ta tamamlanan YKS tercihleri için geçtiğimiz günlerde ÖSYM başkanı sosyal medya hesabı üzerinden aşağıdaki açıklamayı yaptı;
Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde (24-28 Ağustos) yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız.
YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.