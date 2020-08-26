Haberler Galeri Güncel YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite YKS tercih sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversite YKS tercih sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?

YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları milyonlarca öğrencinin ve ailesinin gündeminde yer alıyor. 2020 YKS tercih dönemi 14 Ağustos'ta tamamlanmıştı. Günlerdir büyük bir heyecanla tercih sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adaylar ÖSYM son dakika duyurularını yakından takip ediyor. ÖSYM'den yapılan açıklamada üniversite tercih sonuçlarının 24-28 Ağustos tarihleri arasında duyurulacağı açıklanmıştı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte konuyla ilgili son bilgiler…

26.08.2020 11:20 - Son Güncelleme: 26.08.2020 11:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





