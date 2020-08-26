Trump'ın 'Fake News' dediği kanal duyurdu: Türkiye ve Yunanistan bir askeri çatışmaya ilerliyor
Gelen son dakika haberine göre, Köşeye sıkışan Yunanistan'da medya 'Merkel köprüsünde Türk mayını' başlığını attı, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey diplomatın Türkiye'yi suçlayan mektubunu da sayfalarına taşıdı. Trump'ın 'Fake News' dediği Amerikan CNN International ise, özel haberinde NATO üyesi iki ülkenin Doğu Akdeniz'de karşı karşıya geldiğini ve çatışmanın bütün bölgeye sıçrayabileceğini yazdı.
26.08.2020 11:48
- Son Güncelleme: 26.08.2020 12:12
Türkiye'nin restini sayfalarına taşıyan Yunan medyasında, bugün dikkat çeken bir başka haber, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey diplomatlarından Phil Reeker'in Türkiye'yi suçlayan mektubu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo adına yazıldığı belirtilen mektubu sevinç çığlıklarıyla karşılayan Yunan medyası, Reeker'ın Türkiye'yi 'provokatif, gerilimi tırmandırıcı ve faydasız adımlar atmak'la suçladığını belirtiyor.
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