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Trump'ın 'Fake News' dediği kanal duyurdu: Türkiye ve Yunanistan bir askeri çatışmaya ilerliyor

Gelen son dakika haberine göre, Köşeye sıkışan Yunanistan'da medya 'Merkel köprüsünde Türk mayını' başlığını attı, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey diplomatın Türkiye'yi suçlayan mektubunu da sayfalarına taşıdı. Trump'ın 'Fake News' dediği Amerikan CNN International ise, özel haberinde NATO üyesi iki ülkenin Doğu Akdeniz'de karşı karşıya geldiğini ve çatışmanın bütün bölgeye sıçrayabileceğini yazdı.

26.08.2020 11:48 - Son Güncelleme: 26.08.2020 12:12
CNN International: Türkiye ve Yunanistan bir askeri çatışmaya ilerliyor

Dünyanın anbean izlediği, aynı gün içerisinde gerçekleşen kritik ziyaretler sonuç vermedi, Doğu Akdeniz'de sığınacak limanı kalmayan Yunanistan'da bugün tüm gazete ve televizyonların manşeti Türkiye.

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CNN International: Türkiye ve Yunanistan bir askeri çatışmaya ilerliyor

Yunanca baskısında 'Merkel köprüsünde Türk mayını' manşetini atan Kathimerini gazetesi, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Ankara ziyaretinde Türkiye'nin Yunanistan'ı bir kez daha doğrudan tehdit ettiğini savundu.

CNN International: Türkiye ve Yunanistan bir askeri çatışmaya ilerliyor

Alman mevkidaşı ile kameralar karşısına çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Berlin'in arabuluculuk girişimlerini baltaladığını ileri süren Kathimerini, Türk bakanın "Gereği neyse onu tereddütsüz bir şekilde yaparız" cümlesini öne çıkardı.

CNN International: Türkiye ve Yunanistan bir askeri çatışmaya ilerliyor

Salı günü önce Atina'ya giden ardından Ankara'ya inen Alman Dışişleri Bakanı Maas, 'Tek kıvılcım felakete yol açabilir', 'Uçurumdan aşağı düşme riski var' sözleriyle durumu özetledi ve tarafların acilen diyalog için masaya oturmasını istedi.

CNN International: Türkiye ve Yunanistan bir askeri çatışmaya ilerliyor

Türkiye'nin restini sayfalarına taşıyan Yunan medyasında, bugün dikkat çeken bir başka haber, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey diplomatlarından Phil Reeker'in Türkiye'yi suçlayan mektubu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo adına yazıldığı belirtilen mektubu sevinç çığlıklarıyla karşılayan Yunan medyası, Reeker'ın Türkiye'yi 'provokatif, gerilimi tırmandırıcı ve faydasız adımlar atmak'la suçladığını belirtiyor.

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