Trump'ın 'Fake News' dediği kanal duyurdu: Türkiye ve Yunanistan bir askeri çatışmaya ilerliyor

Yunanca baskısında 'Merkel köprüsünde Türk mayını' manşetini atan Kathimerini gazetesi, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Ankara ziyaretinde Türkiye'nin Yunanistan'ı bir kez daha doğrudan tehdit ettiğini savundu.