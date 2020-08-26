Adana'nın Kozan ilçesindeki yangında 280 futbol sahası büyüklüğündeki orman ve tarla kül oldu

Çelik, gerekli çalışmaların yapıldığını açıkladı. Aile, Çalışma ve sosyal Hizmetler Bakanı Zehre Zümrüt Selçuk da yangında evi tamamen yanan ya da zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılaması için 1 milyon lira kaynak aktaracaklarını duyurdu.