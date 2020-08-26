Adana'nın Kozan ilçesindeki yangında 280 futbol sahası büyüklüğündeki orman ve tarla kül oldu
Son dakika haberi... Adana'nın Kozan ilçesinde 23 Ağustos'ta 3 farklı noktada başlayan ve ancak dün kontrol altına alınabilen yangında 280 futbol sahası büyüklüğündeki 200 hektar orman ve tarım arazisi kül oldu. Öte yandan, olayla ilgili dün 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, gözaltı sayılarının artabileceği öğrenildi.
26.08.2020 10:43
- Son Güncelleme: 26.08.2020 10:49
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