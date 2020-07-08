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Bakan Koca açıkladı: İşte koronavirüs vakalarının en çok ve en az olduğu yerler

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası il il koronavirüs vaka durumunu açıkladı. "Anadolu'da 1. dalga devam ediyor." diyen Bakan Koca, pik yapan illerin tablosunu paylaştı. Öte yandan bugün yapılan 49 bin 302 testten 1041'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 22 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 282 oldu. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 187 bin 511'e yükseldi.

08.07.2020 22:07 - Son Güncelleme: 08.07.2020 22:12
Bakan Koca açıkladı: İşte koronavirüs vakalarının en çok ve en az olduğu yerler

Türkiye'de corona virüsü ile mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dikkat edilmesi gereken kuralları ve günlük olarak corona virüste son durumu paylaştı.

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Bakan Koca açıkladı: İşte koronavirüs vakalarının en çok ve en az olduğu yerler

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada illerdeki son durumu paylaştı. İşte son 3 gün en az vaka görülen 7 il;

Bakan Koca açıkladı: İşte koronavirüs vakalarının en çok ve en az olduğu yerler

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Bakan Koca açıkladı: İşte koronavirüs vakalarının en çok ve en az olduğu yerler

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