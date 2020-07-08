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Bakan Koca açıkladı: İşte koronavirüs vakalarının en çok ve en az olduğu yerler

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası il il koronavirüs vaka durumunu açıkladı. "Anadolu'da 1. dalga devam ediyor." diyen Bakan Koca, pik yapan illerin tablosunu paylaştı. Öte yandan bugün yapılan 49 bin 302 testten 1041'i pozitif çıktı, yaşamını yitiren 22 kişi ile toplam can kaybı 5 bin 282 oldu. Toplam iyileşen kişi sayısı ise 187 bin 511'e yükseldi.

08.07.2020 22:07 - Son Güncelleme: 08.07.2020 22:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





