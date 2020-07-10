Türkiye 207 millet bahçesi ile kişi başına düşen yeşil alanda dünya ortalamasının üzerine çıkıyor!
Dünya şehirleriyle ilgili istatistiksel raporlar yayınlayan World Cities Culture'ın son raporunda İstanbul, sahip olduğu yüzde 2.2'lik yeşil alan oranıyla göze çarpıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan Millet Bahçeleri ve ağaç dikme kampanyalarıyla hızla bu rakamlar yukarıya çekilirken bu hamlelerin hedef noktası ile dünya kentlerinin ortalamasının üzerine çıkmak. Araştırmada en fazla yeşil alanı olan şehir yüzde 68 ile Norveç'in başkenti Oslo, park ve bahçeleriyle öne çıkan Paris'te yeşil alan oranı yüzde 9,5. Avrupa kentlerinin yanı sıra geniş yeşil alanlara sahip olan Singapur, Sidney, Hong Kong, Seul gibi Asya ülkeleri de listenin üst sıralarında yer alıyor.
10.07.2020 12:36
- Son Güncelleme: 10.07.2020 12:36
BAŞKAN ERDOĞAN YEŞİL ALANI ARTTIRMA KONUSUNDA KARARLI DAVRANDI VE 2 ÖNEMLİ HAMLEYİ HAYATA GEÇİRDİ
Türkiye'de yeşil alanları arttırma ve kişi başına düşen yeşil alanların rakam ve oranını yukarıya çekme amacıyla ülke genelinde millet bahçeleri ve ağaç dikme kampanyaları başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Millet Bahçeleri açıklandığı günden bu yana birbiri ardına tamamlanarak açıldı.
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