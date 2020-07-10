Haberler Galeri Güncel Türkiye 207 millet bahçesi ile kişi başına düşen yeşil alanda dünya ortalamasının üzerine çıkıyor!

Türkiye 207 millet bahçesi ile kişi başına düşen yeşil alanda dünya ortalamasının üzerine çıkıyor!

Dünya şehirleriyle ilgili istatistiksel raporlar yayınlayan World Cities Culture'ın son raporunda İstanbul, sahip olduğu yüzde 2.2'lik yeşil alan oranıyla göze çarpıyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan Millet Bahçeleri ve ağaç dikme kampanyalarıyla hızla bu rakamlar yukarıya çekilirken bu hamlelerin hedef noktası ile dünya kentlerinin ortalamasının üzerine çıkmak. Araştırmada en fazla yeşil alanı olan şehir yüzde 68 ile Norveç'in başkenti Oslo, park ve bahçeleriyle öne çıkan Paris'te yeşil alan oranı yüzde 9,5. Avrupa kentlerinin yanı sıra geniş yeşil alanlara sahip olan Singapur, Sidney, Hong Kong, Seul gibi Asya ülkeleri de listenin üst sıralarında yer alıyor.

10.07.2020 12:36 - Son Güncelleme: 10.07.2020 12:36
Türkiye 207 millet bahçesi ile kişi başına düşen yeşil alanda dünya ortalamasının üzerine çıkıyor!

İSTANBUL'DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 7.57 METREKARE

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre İstanbul'da kişi başına 7.57 ila 8.41 metrekare arasında yeşil alan düşüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye 207 millet bahçesi ile kişi başına düşen yeşil alanda dünya ortalamasının üzerine çıkıyor!

BAŞKAN ERDOĞAN YEŞİL ALANI ARTTIRMA KONUSUNDA KARARLI DAVRANDI VE 2 ÖNEMLİ HAMLEYİ HAYATA GEÇİRDİ

Türkiye'de yeşil alanları arttırma ve kişi başına düşen yeşil alanların rakam ve oranını yukarıya çekme amacıyla ülke genelinde millet bahçeleri ve ağaç dikme kampanyaları başladı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan Millet Bahçeleri açıklandığı günden bu yana birbiri ardına tamamlanarak açıldı.

Türkiye 207 millet bahçesi ile kişi başına düşen yeşil alanda dünya ortalamasının üzerine çıkıyor!

23 MİLLET BAHÇESİ AÇILDI

Bugüne kadar çoğu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla olmak züere 23 millet bahçesi açılışı gerçekleşti.

Türkiye 207 millet bahçesi ile kişi başına düşen yeşil alanda dünya ortalamasının üzerine çıkıyor!

TOPLAM 207 MİLLET BAHÇESİ AÇILACAK

Projenin devam ettiği birçok ilde halen yapımı süren ve tamamlanma aşamasına gelen millet bahçeleri var. Tamamlandığında Türkiye'nin yeni 207 millet bahçesi olacak.

Türkiye 207 millet bahçesi ile kişi başına düşen yeşil alanda dünya ortalamasının üzerine çıkıyor!

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN 15 METREKAREYİ AŞACAK

Millet Bahçelerinin tamamlandığı gün 207 yeni yeşil alan ile birlikte Türkiye'de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 15 metrekareyi aşacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yine Sakarya yine havai fişek! Patlama anından ilk görüntüler geldi! İşte patlamanın nedeni!
Yine Sakarya yine havai fişek! Patlama anından ilk görüntüler geldi! İşte patlamanın nedeni!