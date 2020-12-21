Koronavirüs mutasyonunun ardından İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası
Koronavirüs vakalarının artışa geçmesinin ardından hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması olumlu etki göstermeye devam ediyor. İstanbul'da koronavirüs yoğunluk haritası yavaş yavaş yeşile dönüyor. Öte yandan İngiltere'de çıkan koronavirüs mutasyonunun ardından Türkiye, Hollanda ve Fransa dahil birçok ülke İngiltere'den seyahatleri yasakladı. Yasak kararı alacak ülkelerin sayısı hızla artıyor. İşte detaylar...
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 546 olarak kayda geçti, 246 kişi hayatını kaybetti.
Son 24 saatte 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601, vefat sayısı 18 bin 97, ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"Bugün tespit edilen 3 bin 546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür."
İLÇELERDE SON DURUM
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, salgın yayılımının düşmesinde sonuç verdi. Özellikle İstanbul'da gözle görülür bir düşüş söz konusu. 9 Aralık'ta HES haritası İstanbul Avrupa yakası için böyle görülüyordu. Peki mutasyon haberlerinin ardından İstanbul'da son durum nasıl? İşte detaylar...