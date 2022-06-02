Yine CHP yine tecavüz! Bu kez adres Edirne Belediyesi! Selzede kadın belediye görevlisi tarafından otelde tecavüze uğradı iddiası
Son dakika haberleri... CHP'li belediyelerin her gün yeni bir skandalı ortaya çıkıyor. Rüşvet, yolsuzluk gibi olayların bol bol yaşandığı CHP'li belediyelerde kadınların taciz veya tecavüze uğradığını birçok kez haber yapmıştık. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Edirne Belediyesi. Edirne'de evi selden zarar gören kadın belediye görevlisi tarafından otelde tecavüze uğradığını iddia etti. Mağdur kadın durumu CHP Kadın Kollarına anlattığını ancak "Sen de yanarsın" diyerek konuyu örtbas ettiklerini söyledi.
Geçtiğimiz sene Temmuz ayında selden zarar gören C.G. durumu Edirne Belediyesine durumu bildirdi. C.G. bölgeye gelen ekipler zararın büyük olduğunu yardım gelene belediyenin anlaşmalı oteline yerleştirdiklerini ifade etti.
C.G yapılacak maddi yardım için gelen belediye görevlisi E.A.'nın tecavüzüne uğradığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
"RESEPSİYON GÖREVLİSİ ÇIĞLIK SESİMİ DUYUNCA ODAMA YARDIMIMA GELDİ"
C.G. olayın geçen sene Temmuz ayında olduğunu selden evinin zarar gördüğünü ve belediyeden yardım istediğini belirterek, "Olay, geçen yaz Temmuz ayında sel baskınında yaşandı. Kirada kaldığım evimi sel bastı. Daha sonra belediyeden yardım istedim ve eve Altan Güzelli geldi. Belediye kültür turizm müdürü olduğunu sonradan öğrendim. Beni bir memurun gelip alacağını belediye ile anlaşmalı otele yerleştireceğini söylediler. Otele yerleştirdikleri bir hafta sonunda belediyede görevli memur Ersin Al, teras kapalı olduğundan dolayı odama geldi ve bana yardım parasının yarına kadar hesabıma yatacağını söyledi.
Yardım için bilgilerimi aldıktan sonra çantasından alkol çıkarttı. Ben de kendisine alkol kullanmadığımı söyledim ama kendisi bana yardımcı olmak için geldiğini ve benimde hoş görmemi söyledi. İlk önce bana sözlü tacizde bulundu. Daha sonra tecavüz olayı gerçekleşti. Resepsiyon görevlisi çığlık sesimi duyunca odama yardımıma gelerek şahsı çıkarmama yardımcı oldu. Sonrasında sabah hemen orayı terk ettim. Evime geldim sonrasında beni aradı yine engelledim" dedi.
"KONUYU KAPATALIM BİZ ONUN CEZASINI VERECEĞİZ DEDİLER"
Hemen belediyeyi aradığını söyleyen C.G., "Belediyeden Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Altan Güzelli'yi aradım. Sonrasında CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Reyhan Güzeli'yi aradım ve sonrasında bir tane daha memur geldi. 3 kişi birden beni parkta dinlediler. Özür dilediler gereğinin yapılacağını söylediler, görevini kötüye kullandığını söylediler. Ama hiç kimseye söylememem gerektiği hakkında bana baskı uyguladılar. Hem ben yanarmışım hem de onlar yanarmış. Konuyu kapatalım biz onun cezasını vereceğiz gibi konuştular.