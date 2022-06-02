Yine CHP yine tecavüz! Bu kez adres Edirne Belediyesi! Selzede kadın belediye görevlisi tarafından otelde tecavüze uğradı iddiası

"KONUYU KAPATALIM BİZ ONUN CEZASINI VERECEĞİZ DEDİLER"

Hemen belediyeyi aradığını söyleyen C.G., "Belediyeden Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Altan Güzelli'yi aradım. Sonrasında CHP Edirne Kadın Kolları Başkanı Reyhan Güzeli'yi aradım ve sonrasında bir tane daha memur geldi. 3 kişi birden beni parkta dinlediler. Özür dilediler gereğinin yapılacağını söylediler, görevini kötüye kullandığını söylediler. Ama hiç kimseye söylememem gerektiği hakkında bana baskı uyguladılar. Hem ben yanarmışım hem de onlar yanarmış. Konuyu kapatalım biz onun cezasını vereceğiz gibi konuştular.