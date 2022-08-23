Yine bir CHP’li belediye ve yine mağdur olan vatandaş! İzmir Seferihisar’da bitmeyen yol sorunu

"UZUN SÜREDİR BU SORUN DEVAM EDİYOR"

Yoldaki çukurların araçlarında maddi hasara neden olduğunu söyleyen ve ağır tonajlı araçların oluşturduğu rahatsızlığı dile getiren bir sitenin yöneticisi Erdinç Yüksel, "Bu konuda çok sıkıntı çekiyoruz ve uzun süredir bu sorun devam ediyor. Zeminde çok büyük bozukluklar var. Hem arabaların alt takımlarını çok ciddi etkiliyor, çok ciddi hasar veriyor arabalarımıza hem de sürekli toz oluyor.