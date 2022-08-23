Şirin Payzın'ın dua ve abdest hazımsızlığı! Laiklik şovuna soyunan Payzın'a vatandaşlardan sert yanıt

Bakan Soylu açıklamasında, "Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır." diye konuştu..