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Haberler Güncel Şirin Payzın'ın dua ve abdest hazımsızlığı! Laiklik şovuna soyunan Payzın'a vatandaşlardan sert yanıt

Şirin Payzın'ın dua ve abdest hazımsızlığı! Laiklik şovuna soyunan Payzın'a vatandaşlardan sert yanıt

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Görevinize abdestli çıkın" ricası, CHP yandaşı Şirin Payzın'da hazımsızlık yaptı. Sosyal medya hesabından laiklik şovuna soyunan Payzın, "Burası laik bir ülke unuttun galiba" açıklamasında bulundu. Bu söylemler üzerine sosyal medyada kullanıcıları Şirin Payzın'a çok sert yanıt verdi.

23.08.2022 22:32 - Son Güncelleme: 23.08.2022 23:23
Şirin Payzin’ın dua ve abdest hazımsızlığı! Laiklik şovuna soyunan Payzin’e vatandaşlardan sert yanıt

Geride kalan gün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mezun olan askeri öğrencilerden göreve çıkarken abdestli olmalarını rica etti..

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Şirin Payzin’ın dua ve abdest hazımsızlığı! Laiklik şovuna soyunan Payzin’e vatandaşlardan sert yanıt

Bakan Soylu açıklamasında, "Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır." diye konuştu..

Şirin Payzin’ın dua ve abdest hazımsızlığı! Laiklik şovuna soyunan Payzin’e vatandaşlardan sert yanıt

ŞİRİN PAYZIN 'ABDEST ALIN' RİCASINDAN RAHATSIZ OLDU
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de sunuculuk yapan Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bakan Soylu'nun 'abdest alın' çıkışından rahatsızlığını dile getirdi.

Şirin Payzin’ın dua ve abdest hazımsızlığı! Laiklik şovuna soyunan Payzin’e vatandaşlardan sert yanıt

Twitter hesabından Bakan Soylu'nun sözlerinin yer aldığı haberi alıntılayan Payzın, "Burası laik bir ülke" şovuna girişti...

Şirin Payzin’ın dua ve abdest hazımsızlığı! Laiklik şovuna soyunan Payzin’e vatandaşlardan sert yanıt

PAYZIN'IN SKANDAL ÇIKIŞINA VATANDAŞTAN TEPKİ
Payzın'ın abdest ricasını hedef alan açıklamalara vatandaşlar, Payzın'ın teröristlerle çektirdiği fotoğrafları paylaşarak sert yanıt verdi.

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