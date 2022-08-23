Şirin Payzın'ın dua ve abdest hazımsızlığı! Laiklik şovuna soyunan Payzın'a vatandaşlardan sert yanıt
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Görevinize abdestli çıkın" ricası, CHP yandaşı Şirin Payzın'da hazımsızlık yaptı. Sosyal medya hesabından laiklik şovuna soyunan Payzın, "Burası laik bir ülke unuttun galiba" açıklamasında bulundu. Bu söylemler üzerine sosyal medyada kullanıcıları Şirin Payzın'a çok sert yanıt verdi.
Geride kalan gün Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mezun olan askeri öğrencilerden göreve çıkarken abdestli olmalarını rica etti..
Bakan Soylu açıklamasında, "Benim sizden isteyeceğim bir tek şey var. Mesleğinizin hakkını verin. Görevinize çıkarken, Allah rızası için abdestli çıkın, Ayet-el Kürsilerle çıkın. Biliniz ki, Cenab-ı Allah sizin muhafızınızdır." diye konuştu..
ŞİRİN PAYZIN 'ABDEST ALIN' RİCASINDAN RAHATSIZ OLDU
CHP tarafından fonlanan Halk TV'de sunuculuk yapan Şirin Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Bakan Soylu'nun 'abdest alın' çıkışından rahatsızlığını dile getirdi.
Twitter hesabından Bakan Soylu'nun sözlerinin yer aldığı haberi alıntılayan Payzın, "Burası laik bir ülke" şovuna girişti...