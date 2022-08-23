HAVA DURUMU | Meteoroloji saat verip uyardı! İstanbullular dikkat! Geliyor | 23 Ağustos 2022 hava durumu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık